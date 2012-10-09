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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 08:28 BJT

《香港重要政经日程》--10月9日-10月16日

=====================今日香港主要政经消息==========================

10月9日(周二)

-- 恒生银行(0011.HK)公布第三次中期股息.

--10:00 天地数码(0500.HK)特别股东大会.

--16:00 晶门科技(2878.HK)股东特别大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

10月10日(周三)

--09:00 鸿宝资源(1131.HK)特别股东大会.

--10:30 东北电气(0042.HK)股东特别大会.

--11:00 融信资源(0578.HK)特别股东大会.

--11:00 新一届立法会首次会议.

10月11日(周四)

--11:00 中国新能源动力(1041.HK)特别股东大会.

--15:00 金匡企业(0286.HK)特别股东大会.

--15:00 Wyndham酒店集团公布亚太地区扩展计划记者会.

10月12日(周五)

-- 公布9月外汇基金海外资产.

-- 金利通(8256.HK)公布第三季度业绩.

*--09:00 财资市场峰会.

--09:00 南亚矿业(0705.HK)在中国举行股东特别大会.

--09:30 山东墨龙(0568.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 安徽皖通(0995.HK)在中国举行股东特别大会.

--11:00 中国贵金属(1194.HK)股东特别大会.

--12:00 互益集团(3344.HK)股东特别大会.

--12:15 宏通集团(0931.HK)股东特别大会.

--14:00 中国铝业(2600.HK)在中国举行股东特别大会.

--15:00 浙江沪杭通(0576.HK)在中国举行股东特别大会.

--15:30 延长石油国际(0346.HK)特别股东大会.

*10月15日(周一)

-- KMF金德(3816.HK)首日挂牌.

--09:00 伊泰煤炭(3948.HK)在中国举行股东特别大会.

*10月16日(周二)

-- 中国海外宏洋(0081.HK)公布第三季度业绩.

-- 远东环球(0830.HK)公布第三季度业绩.

-- 寰亚传媒(8075.HK)公布全年业绩.

--09:00 中国石化(0386.HK)在中国举行股东特别大会.

--09:00 上海锦江国际(2006.HK)在中国举行股东特别大会.

--09:00 厦门港务(3378.HK)在中国举行股东特别大会.

--09:30 昆明机床(0300.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 中国电信(0728.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 海尔电器(1169.HK)特别股东大会.

--11:00 文化地标投资(0674.HK)特别股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

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