《香港重要政经日程》--10月9日-10月16日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
=====================今日香港主要政经消息==========================
10月9日(周二)
-- 恒生银行(0011.HK)公布第三次中期股息.
--10:00 天地数码(0500.HK)特别股东大会.
--16:00 晶门科技(2878.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
10月10日(周三)
--09:00 鸿宝资源(1131.HK)特别股东大会.
--10:30 东北电气(0042.HK)股东特别大会.
--11:00 融信资源(0578.HK)特别股东大会.
--11:00 新一届立法会首次会议.
10月11日(周四)
--11:00 中国新能源动力(1041.HK)特别股东大会.
--15:00 金匡企业(0286.HK)特别股东大会.
--15:00 Wyndham酒店集团公布亚太地区扩展计划记者会.
10月12日(周五)
-- 公布9月外汇基金海外资产.
-- 金利通(8256.HK)公布第三季度业绩.
*--09:00 财资市场峰会.
--09:00 南亚矿业(0705.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 山东墨龙(0568.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 安徽皖通(0995.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 中国贵金属(1194.HK)股东特别大会.
--12:00 互益集团(3344.HK)股东特别大会.
--12:15 宏通集团(0931.HK)股东特别大会.
--14:00 中国铝业(2600.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 浙江沪杭通(0576.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:30 延长石油国际(0346.HK)特别股东大会.
*10月15日(周一)
-- KMF金德(3816.HK)首日挂牌.
--09:00 伊泰煤炭(3948.HK)在中国举行股东特别大会.
*10月16日(周二)
-- 中国海外宏洋(0081.HK)公布第三季度业绩.
-- 远东环球(0830.HK)公布第三季度业绩.
-- 寰亚传媒(8075.HK)公布全年业绩.
--09:00 中国石化(0386.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 上海锦江国际(2006.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 厦门港务(3378.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 昆明机床(0300.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中国电信(0728.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 海尔电器(1169.HK)特别股东大会.
--11:00 文化地标投资(0674.HK)特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保