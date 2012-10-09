《香港报摘》--其他报纸重要消息10月9日

* 明报:

--以大埔"雍雅山房"茶座原址重建的洋房项目"雍雅山"最快于本月底以现楼形式发售,意向尺价由2.8万港元起,董事屋意向尺价达3.5万港元,预料整个项目共21幢物业可套现约21亿港元.

--据证监会资料披露,两年前扬言以香港为亚洲落脚点的俄罗斯投资银行Renaissance Capital已放弃所有牌照,当中包括为机构融资提供意见即保荐新股上市的牌照.

--资深电影制作人黄百鸣拟将旗下天马娱乐安排在创业板上市,该公司投资者关系发言人称目前未有确实时间表.

* 星岛日报:

--已故著名商人何东的长孙何鸿章与何婉琪所生的私生子麦舜铭,与前妻陈复生离婚,却演变成家族争产战.陈复生指前夫透过母亲何婉琪持有价值近80亿港元的澳娱股份;澳娱为澳博(0880.HK)的主要股东.

--香港交易所(0388.HK)宣布增设集团监管事务总监,掌管上市科及所有监管法律事务.首任总监为曾任香港证监会收购合并委员会副主席的戴林瀚(David Graham),明年1月履新,亦会接手上市科主管狄勤思之工作.

--香港地政总署公布9月共批出五份预售楼花项目申请,涉及3,795伙住宅单位,按月增长3.5倍;为近8年以来批出楼花最多月份.

* 苹果日报:

--香港医院管理局公积金计划获批出的1亿美元QFII(合格境外机构投资者)额度已于8月底投入内地市场,当中7,000万美元投资股市,另3,000万美元投资债市.

* 东方日报:

--据消息人士透露,香港汇丰银行投行业务正进行小规模裁员,涉及10个以下雇员.

--意大利奢侈品集团普拉达(Prada)(1913.HK)近一年来高级管理层离职频繁,在上市招股书上的14个经理级中有5个已离任.普拉达公关回覆指,这事已发生在多月前,更认为只是正常的人事变动.

* 文汇报:

--即将离任的证监会主席方正称,未来香港市场仍要面对许多挑战,包括黑池及高频交易等,这也是证监会未来工作主要挑战.

--中国银河证券已获得国务院特批获上市资格,计划筹集10亿美元,将是第三间国内券商在港上市的公司.

--瑞安房地产(0272.HK)董事总经理兼行政总裁李进港表示,现时内地楼市情况跟上半年相若,公司对楼市发展审慎乐观,不认为有降价促销的需要.

* 大公报:

--富力地产(2777.HK)9月份协议销售额约为25.01亿元人民币,按年分别下降17%;首9个月总销售收入共约223.33亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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