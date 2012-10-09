〔香港个股〕利福国际可能分拆其中港房地产业务在香港上市

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港10月9日电---香港百货店营运商--利福国际(1212.HK)周二称,该公司现正探讨分拆其于中国及香港的物业投资及开发业务在香港主板上市之可行性,并已向联交所呈交分拆建议书.
利福国际在联交所一份声明中并称,拟分拆之业务于今年6月底止的净资产值占该公司之净资产值约18%,其中主要包括一块位处中国沈阳市沈河区利福百货店地块相邻面积为31,376平方米土地之使用权,帐面值约8.5亿港元.
"该等(拟分拆)业务现时并不或并不打算用作本集团核心百货店业务或之相关之物业."公告称.
利福国际周一收盘报16.3港元,过去一个月累计跌3.4%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保