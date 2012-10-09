〔香港个股〕利福国际可能分拆其中港房地产业务在香港上市

路透香港10月9日电---香港百货店营运商--利福国际(1212.HK)周二称,该公司现正探讨分拆其于中国及香港的物业投资及开发业务在香港主板上市之可行性,并已向联交所呈交分拆建议书.

利福国际在联交所一份声明中并称,拟分拆之业务于今年6月底止的净资产值占该公司之净资产值约18%,其中主要包括一块位处中国沈阳市沈河区利福百货店地块相邻面积为31,376平方米土地之使用权,帐面值约8.5亿港元.

"该等(拟分拆)业务现时并不或并不打算用作本集团核心百货店业务或之相关之物业."公告称.

利福国际周一收盘报16.3港元,过去一个月累计跌3.4%.(完)

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