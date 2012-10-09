〔港报社评〕汲国教科教训,理性处理分歧--经济日报10月9日

特首梁振英昨接纳开展德育及国教科委员会的建议,搁置该科课程指引,办学团体和学校可自决是否及如何教导此科.曾声言会不惜再绝食与包围政府总部的反国教科大联盟已表示接受,虽下周三会如期到政府总部集会,但活动将重新定位为放眼未来,对政府作出监察.

国教科争议可望平息,但非事件终结,此因市民反对的不是反对学生认识国情此大原则,香港发展实已离不开中国,此类教学内容确有需要.其实市民反国教科情绪激烈,关键是疑虑其课程指引.现时课程指引既被搁置,各方包括学校与家长应该理性讨论,让学生一方面能多方面认识国家,一方面为将来投身社会作好准备.当然,要在现有课程中融入部分国教科内容,可能挑动部分反对者神经.但香港不能因噎废食,而是应冷静理性讨论,如何在免除洗脑阴影下,让学子能够多方面认识国家.

官民就国教科曾展开激烈攻防,曾令香港深受折腾,惟纷争终暂获平息,此对港府如何施政包括谘询、推行政策必须汲取教训,对香港各方亦是重要一课,有分歧要尽量理性讨论,互不退让或力求尽赢,只会令社会内耗撕裂,赢的一方固可能只是惨胜,而香港整体社会却可能付沉重代价.未来香港遇上更多纷争时,需要的也是各方互谅.故公民社会要趋向成熟,必须鼓励理性讨论.(A10)