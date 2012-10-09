〔港报社评〕ESM五千亿弹药止短痛难治长病--信报10月9日

欧洲稳定机制昨天正式运作.目前,希腊与国际债权人仍未达成削赤共识;西班牙近60个城市则爆发大规模反紧缩示威,政治危机与财政危机并发,虽增强了ESM的流动性支持力量,却未足以予市场对欧债危机可转危为安充足信心.

按照建构进程,欧罗区成员国向ESM共注入800亿欧罗,作为ESM自有资金,并通过成员提供保证,在国际金融市场出售债券,再将所得资金,向有需要的成员国提供流动性与援助.据欧罗集团主席容克透露,ESM最终有5,000亿欧罗救助资金.

严格来说,ESM只能对欧债起短期性帮助.欧债危机的结构性问题显然非扩大流动性便得以解决.剔除欧罗区各国发展不平衡、货币统一但财政不统一的制度缺陷不论,直到目前,区内成员国也未能就ESM对问题银行的贷款条件达成最终一致意见,政治因素令纾困政策的推进往往一波三折.

如今市场对ESM的潜在风险心存警惕,原因在于机制没有对成员国的总体责任风险设限,若有成员国破产或退出欧罗区,其他出资国家的风险敞口便会急遽上升,令欧债危机的破坏力再度展现,挥之不去.

很明显,ESM对负债国提供的贷款援助,仍不脱只是拖延危机即时爆发,对稳定市场短期信心或许可起一定作用,但治本之道却心有余而力不足,只能寄望欧洲经济尽快复苏,为负债国提供经济结构调整的机会,慢慢恢复国家税收元气,逐步减少赤字.

形势演变至今,ESM从酝酿、成立、延宕启动到昨天正式运作,不得不承认,在防范危机外溢,加固防火墙,并且推动走向财政联盟路上,欧盟作出了不少努力,但可惜欧债危机长期化的格局迄今未变.照最新数据显示,欧罗区9月综合采购经理指数进一步下挫至新低位,经济萎缩预料至今年底也不易翻身.

可以说,ESM正式启动,虽有助解决流动性风险问题,即使也暂止了希腊和西班牙等国短期之痛,但在欧债危机“长期化”格局未变下,负债国解决偿付危机的结构性问题,迄今仍未能令人乐观. (A02)