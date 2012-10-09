〔港报社评〕医疗美容一再出事,风险高无保障须严管--明报10月9日

四名女士在DR医学美容集团接受静脉输液后患上败血病,再暴露医疗与美容混淆不清,市民受害.事态并非新问题,随着科技发展,医疗仪器不断更新,一些以美容、保健包装的医疗行为愈来愈多,个中存在并无法律规管的灰色地带,消费者购买这些服务,却不知道陷身风险之中,政府有责任立法或修订现行法例,区分医疗与美容之别,厘清灰色地带,以保障市民的利益和安全;在政府未能有效监管之前,市民应该加倍小心自我保护,切勿让自己当白老鼠.

近年,坊间有关美容的广告和信息泛滥,所列举方法效益,是否有夸大和误导成分,科学理据何在,市民根本不得而知,但是“不良医药广告条例”对于此等保健声称,并不规管.近年随着美容科技和医疗仪器发展,入侵性整容技术大行其道,这类日新月异的美容方法,是美容保健抑或医疗,迄今并无清晰分野,但是有关整容事故时有发生,从事态看来,政府对规管美容行业,区分美容与医疗,显然不够重视.

美容与医疗混淆不清,并非始于今日,政府一直不肯正视问题.政府对于医疗科技带来的乱局,不应该再埋首沙堆,要正视问题.美容与医疗的混乱状态,正本清源之法是立法规管美容院,明确区分美容与医疗之别,特别是美容科技日新月异,规管不能落伍,只有这样才可以匡正乱局,使市民使用或购买美容服务时,不致陷身不可知的风险之中.(A04)