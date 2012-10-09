〔港报社评〕指引可搁置,国教岂可禁?--文汇报10月9日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
开展德育及国民教育科委员会建议政府搁置国教科课程指引,但不赞成撤科,特首梁振英接纳各项建议.国民教育争议已持续多月,不仅对学校的运作以及教学造成冲击,也酿成社会的分化和矛盾.搁置国教科课程指引,有助平息社会争拗.然而,有人仍然要求政府撤科,这实际上是要求政府在香港禁止学校推行国民教育科.在实行一国两制的香港,禁止开设认识国家的国民教育科,这种做法是无论如何也讲不过去.
教育局10月4日全面披露去年国教谘询期间所接获的意见及资料,显示84%中小学认同有必要加强国民教育.国民教育的强烈争议,是因一本“中国模式”国情专题教学参考手册触发.出现争议后,当局不仅否定了这本小册子,而且修改有关国民教育科的政策,学校可以自行决定是否开展德育及国民教育科,可以自行决定是否独立成科,还可以自行决定科目设立的方式以及时间,不存在3年后必须推行此科的所谓死限.至昨日,政府接受建议搁置国教科课程指引.至此,所有对国教科忧虑和不安的因素已不复存在.
国教科在搁置后既无开展时限,又无官方指引,政府退让到这一步,反国教科大联盟还要坚持要求政府撤科,实际上是要求变相禁止学校推行国民教育科,这种要求极不合理.特区政府有责任按照一国两制的要求,兼顾香港的特殊情况,提倡有香港特色的国民教育.香港若要变相禁止国民教育,不仅自外于国际潮流,而且明显蕴含去中国化的用意,这违反一国两制原则和港人根本福祉,不会得到广大市民认同.(A03)
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保