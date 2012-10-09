〔港报社评〕指引可搁置,国教岂可禁?--文汇报10月9日

开展德育及国民教育科委员会建议政府搁置国教科课程指引,但不赞成撤科,特首梁振英接纳各项建议.国民教育争议已持续多月,不仅对学校的运作以及教学造成冲击,也酿成社会的分化和矛盾.搁置国教科课程指引,有助平息社会争拗.然而,有人仍然要求政府撤科,这实际上是要求政府在香港禁止学校推行国民教育科.在实行一国两制的香港,禁止开设认识国家的国民教育科,这种做法是无论如何也讲不过去.

教育局10月4日全面披露去年国教谘询期间所接获的意见及资料,显示84%中小学认同有必要加强国民教育.国民教育的强烈争议,是因一本“中国模式”国情专题教学参考手册触发.出现争议后,当局不仅否定了这本小册子,而且修改有关国民教育科的政策,学校可以自行决定是否开展德育及国民教育科,可以自行决定是否独立成科,还可以自行决定科目设立的方式以及时间,不存在3年后必须推行此科的所谓死限.至昨日,政府接受建议搁置国教科课程指引.至此,所有对国教科忧虑和不安的因素已不复存在.

国教科在搁置后既无开展时限,又无官方指引,政府退让到这一步,反国教科大联盟还要坚持要求政府撤科,实际上是要求变相禁止学校推行国民教育科,这种要求极不合理.特区政府有责任按照一国两制的要求,兼顾香港的特殊情况,提倡有香港特色的国民教育.香港若要变相禁止国民教育,不仅自外于国际潮流,而且明显蕴含去中国化的用意,这违反一国两制原则和港人根本福祉,不会得到广大市民认同.(A03)