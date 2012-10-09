〔港报社评〕国民教育临门失脚的后遗症--星岛日报10月9日

继容许学校自决是否开办德育及国民教育科后,政府昨日公布连这一科目的课程指引都无限期搁置,政府在这场争议中近乎全面铩羽.争议过程反映出对中央和特区政府的信任程度偏低,日后当局要推出涉及意识形态的政策,恐会面对更大阻力.

欢迎政府搁置独立成科和课程指引的,还有不少学校校长,可免成为政府和家长之间政治争议的磨心,可以重新集中精力办好实际的教学工作.另一方面,政府今次的决定,并非获得一面倒支持,开展德育及国民教育科委员会作出有关搁置课程指引建议,有两个委员弃权.一些积极支持国民教育独立成科的学校和人士感到不满.

课程指引部分内容具较大争议,不过,在提出培养国民认同感外,要求学校向学生提供多元视野,避免推行一面倒的政治灌输.现在政府不要求学校使用这个指引,教育局不以这个指引作为视学依据,结果会否变成无规可循.政府需要澄清准则,而非单凭一句由学校“专业自决”就置身事外.在未有德育及国民教育课程指引前,政府对学校推行洗脑政治灌输有所防范,当局要澄清今后这方面的机制如何运作.

在现时的政治气氛下,且勿说政治灌输,就算推行有关政治的教育,学校都会小心翼翼,避免误触地雷.今次国民教育风波,与其他中国与香港出现矛盾的议题汇成一股洪流.在培养国民身分认同感方面,有关方面应吸取教训,避免出现欲速不达、不进反退的反效果.(A06)