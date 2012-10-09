〔港报财经评论〕治疗A股"慢熊"病--经济日报10月9日

治疗A股"慢熊"病/ 林瑞芬

A股昨复市仍无起色,令恒指收报20,824,跌187点,跌市唯一幸事是成交缩,大市成交额报433亿港元.短线受制21,000,回吐宜守约20,500.上证昨收报2,074,跌0.56%,虽然不多,但在市场普遍预期至少开红盘上升下就显得失望.A股无动力,技术上,恒指暂受制21,000形成短期阻力,破之方能更上一层楼,短线回吐支持则仍以约20,500作为参考,守稳暂时都是牛皮格局.深入剖析,A股被困”慢熊”之势,正面消息需要累积又累积才能稍为移动指数反弹,最为关键的原因是股市的供求失衡,以及A股被受周期性重磅股份所拖累,后市要破解”慢熊”,必须针对以上两大关键问题方能根治,其他消息只能当是杂音.

针对股市的供求失衡,大概可以了解到为何A股指数的市盈率已回落到历史相对低水平,但超抵水平又为何吸引不了人入市.引述浙商证券一份报告的分析数据显示,自股改令A股流通股大量解禁以来,流通A股占总股本的比重从2009年初的25%,上升至目前的约60%,流通市场更从4万亿港元激增至16万亿港元,增幅达3倍之多,但同期M2增幅仅为1倍.最近四年证券市场共融资24,851亿港元,但从2010年11月至今年8月,资金之净流出达到19,825亿港元.股市结构的变化,加上资金净流出,导致A股估值不断下移.

解决以上情况,要有针对性的方法.证监会近月在海外做路演吸引外资,在国庆假期前又曾表示将会同有关部门进一步推动明确QFII所得税政策,放宽投资额度和资金汇出汇入限制.这无疑是走对路,但外资会否因此而流入,关键还是在中国经济前景的可靠性,以及股市的制度.二来,针对上市公司的滥发融资,证监会需有妥善的处理手法,方能挽回投资者信心.三来,外资投资海外资金的充裕度,也是关键,当目前欧洲银行忙于去杠杆化,又要充实本身的资本应对未来突发的危机,游资盲从投资海外不及以往,难以乐观认为外资对已低走的A股会有爆发性的购买力出现.

受周期性重磅股份所拖累,亦是导致A股久久不能大幅反弹关键因素.又看浙商证券报告的参考资料,截至2012年6月1日止,A股的市值结构如下,除金融服务外,采掘、化工、机械设备、交运设备、建材、有色、房地产等周期性行业市值约占A股总市值41%,如计算旺”百业之母”的金融服务股份,占A股总市值几近70%,你话,在中国内地经济趋缓,企业利润放缓,这批周期性行业股份又怎能人为地被炒涨,炒涨不了,那必累A股.(012)

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观望经济数据,A股勿太悲观/ 余少文

A股10月首个交易日出乎意料下跌,拖累中资股下挫.中国内地本周后期陆续公布9月经济数据,GDP或降至7.7%,市场趋于观望,但乐观而言是中国内地经济有机会见底,10月市况不用过于悲观.国企指数昨日跌125点或1.3%,收9,839点,成交额降至96亿港元,只有16%主板H股可以逆市上升,又以受惠油价下跌的航空股全面上升,指数比重最大的内银股则全线下跌.而一直强势的红筹指数,昨日跌71点或1.7%,收4,035点,成交额不足40亿港元,主要受内房股和电讯股下跌拖累.国指下挫是受到A股国庆假期后复市首日下跌所累,A股出乎意料下跌,相信是受到市场消息指中国证监会恢复审批IPO所致.

上周曾指出,A股国庆假期前最后一日急升超过1%,10月份市况都会升.尽管另一个数据是国庆假期后首日下跌,上证综合指数在撇除昨日市况后过去12年曾出现5次,当中四个10月份是下挫,只有去年是首日跌而整月升,希望今年10月份可继承去年10月份走势,即先跌后升,故对10月份市况并不悲观.当然,A股以及H股在10月要面对多个可左右后市的消息,除了季度业绩外,9月宏观经济数据是市场焦点,海关总署、人民银行和国家统计局在本周稍后时间开始陆续公布9月数据,由于7月和8月数据偏弱,若然9月能喘定放缓走势,或可给市场憧憬A股见底,从而推动大市回升.

彭博预测中国内地9月货币供应量可以回升,新增贷款跟8月持平约7,000亿元人民币,进出口贸易增长可回升,分别升2.4%和5.1%.而9月CPI和PPI分别约为1.9%和跌3.5%,而首三季GDP会降至7.7%.虽然数字似乎仍差,但若然最后数字符合预期,反而会觉得经济放缓有望喘定,除了CPI较8月2%回落外,PPI或可跟8月数字持平,便可结束13个月连跌走势.至于彭博预测中国内地第三季GDP会降至7.4%,会是三年半以来季度低位,但世界银行昨日下调中国今年GDP由8.2%降至7.7%,以此作对比,即第四季GDP有机会反弹见7.7%.(010)