〔港报财经评论〕27年来最离奇市况--信报10月9日

27年来最离奇市况/ 习广思

美国9月份失业率戏剧性地跌至7.8%,股市却反高潮地提出疑问,市场焦点回到企业季度业绩,美股会否高处不胜寒?欧洲市场焦点则重回到政治及救市之上,“欧洲稳定机制”正式启动,第一件事是应付西班牙银行的求救,但德国反对给予ESM银行牌照,日后能否直接注资受困银行,是眼下政客争拗焦点.其次,欧盟财长周一开始会议,默克尔姿态性地访问希腊,但希腊11月前又需要另一笔资金救命.如此种种再次成为市场藉口,但经历这么长的日子,投资者应早已习惯,欧洲这些没完没了的会议,以及政客缓慢的反应,其实都无法影响大局,眼下最具影响的是,西班牙何时申请OMT买债计划.

中国内地长假后复市,A股下跌拖累港股出现一次全面性调整,大市超过800只股份下跌.恒指开市失守21,000点,尾市因欧洲股市低开,因而跌幅扩大,收报20,824点,下跌187点.大市成交额433亿港元,沽空比率8.6%,建行(0939.HK)及A50(2823.HK)成为”空军”两大目标.多项资产价格反弹到技术阻力位,恒指在上升通道顶持续争持,但见地产股高位回吐,昨日重磅汇控(0005.HK)、中移动(0941.HK)无力再撑,短期将十分视乎其他落后股的承接力,而昨日所见,多只上升股份均有明显大成交配合.金价在1,800美元水平受阻,但屡试不果后,技术性因素引发较明显回落,连消带打拖累金股回吐.当自由行零售增长开始见顶时,广东道、罗素街的天价舖租到底如何捱下去?

莎莎(0178.HK)表示港澳地区的黄金周销售按年增长19.5%,引证传媒观察,自由行消费正在由高档奢侈品向中低档转移,负担得起名表等奢侈品的中国内地富豪,是随时可以包起一架私人飞机,组团到荷兰小镇买古董的那一批,广东道对他们来说已失去吸引力.但自由行来港消费,时间廊几千港元一只表,莎莎几百港元护肤品,却仍然消费得起.自由行”旺丁不旺财”的背后,是中国内地消费力结构的转变,香港零售业何以为继?抑或是时候接受增长会有放缓的事实?昨日六福(0590.HK)急挫7.9%,东方表行(0398.HK)跌3.8%,宝光(0084.HK)升9%,莎莎升0.2%、置富(0778.HK)升1.5%.但事实上,只要撇除中国因素,股市回报其实也不差,年初至今恒指上升13%,标普500指数上升16%,但国企指数跌1%,沪深300指数跌3%.事实上,债务危机引致资产价格大升大跌,但由不同资产的整体回报来看,在部分投资者眼中,2012年竟然是最容易赚钱的一年.(B02)

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欧罗本周可见1.31/ 苏子

摩根士丹利表示,本周欧罗将是表现最佳的货币,因为预料西班牙最终会申请救助,将利好市场气氛及风险胃纳得以上升,从而刺激欧罗汇价显着造好.事实上,目前欧罗兑美元的走势的确较受市场的负面气氛影响,因此,一旦有利好因素可以扭转目前的负面市场气氛,欧罗兑美元确实不难大幅回升,以及承接上周的良好技术走势继续造好,再次升至1.31关口以上波动.昨天英镑兑美元的走势十分疲弱.英镑兑美元上周五以大阴烛回落,而日线图亦呈现近似乌云盖顶的不利形态,故昨天汇价呈现疲弱的走势其实十分正常.

短线而言,英镑兑美元的关键位是上月11日所造的1.5985低位,如稍后可以一直稳守不破此支持,预料汇价较大机会止跌回升,并上试1.62/1.6220短期重要阻力区.昨天澳元兑美元未见跟随欧罗兑美元及英镑兑美元的即市疲弱走势进一步破关而下,汇价只是微破上周五的1.0147低位2点子,至1.0145水平便已回稳.澳元兑美元已自上述低位回升至1.0180,故从价位走势上看,澳元兑美元若能在昨晚继续保持此平稳的走势,未见再创即市新低,到最后收市时更逐步回升至1.02关口附近,使日线图呈现近似锤头利好形态,预料澳元兑美元可望结束自上月14日的1.0624高位开始的下跌浪.

昨天亚洲市黄金兑美元已自上周五的1795.90美元高位急跌至10天SMA的1772.50美元支持关口以下,欧洲入市后更曾跌至20天SMA的1764.20美元关键支持附近,最低曾见1765.70美元.20天SMA支持目前可说是不容有失,若失守,那便要提防金价将继续向下调整.反之,若能幸保不失并且重返1782美元的短线重要阻力位以上波动,预料稍后金价有机会再度挑战1800美元关口,相信届时顺利破关而上的机会甚高.(B09)