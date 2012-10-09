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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 09:40 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘上升,金融股反弹

路透香港10月9日电---港股周二开高,金融股涨势扶助大盘指数止住上日跌势并开始回升.

恒生指数.HSI开高0.5%至20,926.8点,恒生国企指数.HSCE上涨0.7%.(完)

--编译 孙茉莉;审校 徐文焰

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