〔离岸人民币〕标准人寿推五年期人民币储蓄寿险计划,年度化回报率2.8%

路透香港10月9日电---香港本地银行近期纷纷调高人民币定存利率抢占存款,寿险公司亦加入竞争.标准人寿保险(亚洲)称,推出人民币五年期储蓄寿险计划,年度化回报率为2.8%,这是其本地首个人民币保险产品.

标准人寿(亚洲)产品策划及拓展部主管陈伟杰对路透称,今年以来人民币保单的销售速度比去年减慢,但市场对于保本加回报的产品仍有一定需求,因此该公司推出首个人民币储蓄产品,并预计这个新产品可占今年公司的新业务比重10%以上.

"相信人民币于五年内仍处于上升趋势,惟升值速度可能较往年减慢."他并指出,标准人寿目前正在筹划推出人民币投资相连保险产品,暂未有时间表.

目前香港的保险公司提供人民币储蓄寿险产品的保证年回报率大约为2.3%,标准人寿新产品明显高于同业.陈伟杰称,新产品利用业务伙伴的合格境外机构投资者(QFII)额度进行投资,当中已计入投资回报、保留利润以及佣金水平.

近期多家银行推出人民币定存优惠,存期3个月的年利率高至3厘或以上,以吸纳跨年资金.不过部分银行采取较保守的资金策略,其中汇丰(0005.HK)(HSBA.L)同时推出6个月人民币定存优惠,息率由之前的2.8厘降至2.2厘.

标准人寿此时加入战团,陈伟杰则认为,标准人寿通过财务顾问销售其保单,与银行并不构成直接竞争.

是次推出人民币五年期储蓄寿险计划,结合储蓄及保障成分,客户只需要缴付两年期的供款便可享有五年的保障及以人民币计算的保证期满利益.最低每年保费为4万元,保证期满利益的金额以人民币计算的到期及已缴总保费之113.24%,即等同于2.8%的年度化回报.

标准人寿(亚洲)为英国标准人寿(SL.L)的分支.(完)