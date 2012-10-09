〔香港热股〕中兴通讯早盘曾大挫近7%,美国国会指控继续发酵

路透香港10月9日电---美国国会报告草案指中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)及华为[HWT.UL]两家企业可能对美国安全造成威胁的消息继续发酵,中兴通讯周二股价延续跌势,早盘最多逆市大挫6.8%.

此外,在该草案报告发表后,美国思科(CSCO.O)亦终止了与中兴通讯长达七年的合作关系.[ID:nL3E8L84TW]

中兴通讯周二股价曾挫6.8%至11.74港元,香港时间10:45跌幅略收窄至5.08%,大盘恒生指数.HSI涨1.19%.

部份券商看淡中与通讯的业务前景.其中汇丰指该手机和电信设备制造商将争取长远的市场份额增长,排在中短期盈利能力之上.该行指出,在日趋商品化的智能手机市场中兼且与多个中低档手机品牌的竞争中,中兴通讯在提升经营边际利润率方面正面对重大的执行风险.汇丰将中兴通讯的评级由"跑赢大市"调低至"中性",H股目标价削51%,至13.29港元.

经过对中兴和华为长达11个月的调查,美国众议院情报委员会的报告草案表示,应该阻拦这两家中国最大的电信设备制造商进入美国市场,因为无法确信两家企业可以免受中国政府的影响,从而对美国安全造成威胁.[ID:nSB2034903]

野村证券报告表示,假如国会的报告草案只针对电信设备业务,这将不会影响中兴的短期盈利前景,因市场普遍未有将美国电信设备市场的营收计入中兴的盈利预测中.

报告引用Gartner的数据指,中兴通讯今年第二季于美国智能手机的市占率为3.7%,排行第六(前五名分别为苹果APPL.O/三星(005930.KS)/宏达电(2498.TW)/LG(066570.KS)/摩托罗拉).该行估计,上半年美国市场只占中兴通讯销售额约2%,假期美国真的禁止其在美国销售智能手机,对公司的短期营收/盈利影响料只有2%.但野村相信这可能性较小.(完)