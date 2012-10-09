〔投行观点〕麦格理料香港政府年底或再出招,未来九个月楼价或回调5-10%

路透香港10月9日电---投行麦格理发表报告称,预期香港政府有可能于年底再推出楼市收紧措施;加上第四季将有大量的新盘推出市场,料届时将迎来新的楼市拐点,楼价于未来九个月有机会回调5-10%.

今年以来香港的楼价累计上升14%,虽然政府和金管局近月来推出增加土地供应和收紧已拥有一个或以上未完全偿还按揭的物业的按揭申请,但楼炽热气氛未见减弱.

麦格理报告指,行政长官梁振英将发表其首份施政报告的日期推至明年1月中,使他在新一届的立法会于本周三正式展开后,有更多时间谘询意见.该行预期,特首将会在12月左右公布进一步的楼市收紧措施.

此外,报告称今年第四季料有近6,000个新的一手住宅单位推出,大部份为中小型住宅.在政策和供应增加的影响下,新一轮的楼市拐点将会在成交量下降,楼价继而下滑的情况下出现,料未来九个月楼价或跌5-10%.

在未来供应方面,麦格理估计,2013年的住宅新供应约为1.5万个,假如政府继续加快审批预售楼花程序,供应量更可能升至2.3万个.虽然这会令2014年的新供应库存减至1万个,而政府此前增加土地供应而新增的公私营住宅要在2015年才投放市场,但该行认为,增加短期供应量是压抑楼价涨势的其中一个关键.

麦格理估计,政府下一步的收紧政策有可能从特别印花税(SSD)着手,包括延长征收税SSD的年期(目前为两年)及扩大征收范围至公司名义买家.政府于2010年11月首推SSD,并表示将于今年进行检讨.

另一方面,虽然政府过去两年积极落实增加土地供应,但麦格理表示,地价并没有相应调整,因此预期2015年开始大部份发展商的毛利率将会下滑.(完)