《离岸人民币焦点》CNH利率剧烈波动,资金池浅呼唤监管层平滑机制

* 离岸隔拆利率9月底飙出记录高点

* 当周波动幅度达到400点

* 人民币资金池水浅浪急,短期难改善

* 结构不均衡,长期不利人民币国际化

记者 李珊珊

路透香港10月9日电---香港离岸人民币(CNH)短期利率9月底短短三天内飙出了高达4厘的波幅,利率也创下历来新高,暴露出离岸市场缺乏稳定资本流入的窘境.市场人士认为,人民币阶段性看贬,监管机构又缺乏完善的平滑机制,预料这"水浅浪急"的市场后市仍然颠簸,长此以往将为人民币国际化之途罩上乌云.

分析师及交易员指出,由于人民币回流渠道增多,再加上单边升值预期消退,离岸人民币资金近来呈现"僧多粥少".今年以来流动性已相对偏紧,到了下半年后更加明显.结构性的药方是拓展人民币跨境渠道,使得离岸市场不只是依附在汇率升贬值的预期上.而短期治标或可由金管局增加挹注市场工具以避免市场因为突发因素而失序.

"现在(短期利率)offshore的波动比onshore还要高,"汇丰银行策略师陈品儒说,"如果金管局可以增加回购的天期,或是把交割时间由T+2缩短,最好是T+0,不然T+1也好,对平稳市场会更有帮助."

中国银行香港分行一不具名人士说,"6月以后流动性吃紧的情况愈来愈明显...利率这种波动还会继续出现,波动不是不好,但若是因为市场结构或是机制的问题,大家对这个市场会愈来愈没兴趣."

香港金管局目前透过回购协议,提供此间人民币业务参加行所需的流动性,期限仅有一星期,合格抵押品为外汇基金票据、债券,香港特区政府债券以及中国政府在香港发行的人民币债券.金管局初推出时,要求参加行需要上午10点前提出需求,7月时已放宽至下午1点半前.

"我们相信人民币流动资金安排的7天期限是合适的,"金管局发言人则在回覆路透的电邮中表示,"参加行应该审慎管理他们的短期流动资金,而不应过度倚赖金管局的人民币流动资金安排当作其业务的稳定资金来源."

金管局并表示,"离岸人民币资金池的规模和增长速度,是由市场供求情况而决定.人民币利率出现变动,正是市场调节机制运作的现象.我们认为最重要是各家银行应根据自身的业务需要,做好人民币流动性方面的管理,这亦会有利于同业市场的平稳发展."

**结构不均衡,利率亦波动**

受到季末作帐以及长假前资金需求的双重挤压,9月最后一个交易日,离岸人民币市场隔夜拆款利率CNHOND=一度飙升到将近7%,创下离岸市场成立以来最高,当天稍后回稳在4.00/5.00%,单日波动幅度达200点;与周初的3.00%左右比较,波动更高达400点.[ID:nSH0116621]

该利率在上周香港市场恢复交易后已下滑至3.00/3.50%.在中国黄金周结束后,离岸隔夜拆款利率进一步回落到1.25-1.75%.

人民币离岸隔夜拆息与在岸质押回购隔夜利率的波幅比较：here

市场人士指出,长假效应是造成此次利率剧烈的最主要原因,各式各样的资金需求因为长假的关系同时出现,推高了利率水平.这些因素包括在香港的中资行因母行休假提前布置资金、金融机构因应监管机构的要求,以及银行结清掉期部位买回人民币等.

"长假期间,总行的系统是关闭的,我们进不去,没有办法作交易,"一在香港的中资行人士说,"我想其他的银行也是一样".

另一位台资银行人士也指出,人民币资金供应方集中在大型中资行以及汇丰等少数银行上,一旦这些银行态度保守,供给一下切断,部份短缺部位不大的银行宁愿以较高的利率先寻到资金,让报价利率在长假前两天几乎是三级跳.

"那几天成交非常乱,chatroom(经纪商报价聊天室)价格一直往上跳,看得令人心惊."他说.

银行人士指出,金管局已留意季末兼长假效应的可能冲击,在9月初时曾向银行发布通告提醒长假前港人民币流动性安排.

不仅仅是离岸市场,在岸市场也因为季节性因素一度银根紧俏,主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS七天期品种曾大升至七个月高位.其后在央行于公开市场天量净投放3,650亿元后,紧张情势解除.[ID:nSB1802576]

相较于央行大手笔放水,离岸市场能获得的"金援"相对小.银行人士指出,金管局提供的流动性安排只有一种,但市场最需要的是隔夜等短期资金,交割安排也不符合市场需求.同时因利率参考在岸市场,有时也较离岸市场为高.

"交割是个问题,T+2太缓不济急,"一香港的银行人士说.不过他指出,金管局的人民币也要向内地借,有一定的处理时间,金管局自己能控制的程度相对有限.

"这是人民币,不是港元,不代表香港的货币政策,金管局没有太多facilities(工具)平稳这个市场,或许也觉得没需要."他说.

除了金管局外,若临时性资金短缺,银行还可以向人民币清算行--中银申请"日中透支"额度,以合格债券作为抵押品.不过,此只能因应当天的流动性需求,在市场一面倒地缺钱时对缓和利率上升没有太大帮助.

现阶段香港离岸拆借市场是以店头市场(OTC)方式进行,银行可透过四家货币经纪商获得报价,个别银行也可依照财资公会公布的13家银行同业拆息报价CNHIBOR,寻觅交易对手.这13家银行报价大致差不多,差距通常50基点左右.但小型银行受限于授信额度以及拆借规模较小,通常获得的借贷利率会往上加码.

**放松汇出境外限制**

香港金融机构于2004年获准经营人民币存汇款等业务,经营项目逐渐开放.2009年香港成为跨境贸易人民币结算唯一境外试点地区,建构了离岸人民币需求的雏型.至次年银行体系人民币存款突破千亿元大关后,市场焉而成形.

在中央政府刻意扶持,加上人民币升值的预期下,2011年成为香港离岸人民币最火热的一年,不论是国债、点心债的发行量,或是市场的参与热情都达到一个高峰.不过,随着中国经济持续下行,人民币由升转为看贬,依靠升值预期打造出来市场发展遇到瓶颈.

8月香港人民币存款环比减少1.9%至5,523亿元,较去年11月的最高量6,273亿元减少近12%,也是15个月来低点.

香港人民币存款图表：here

德意志银行大中华区首席经济学家马骏在一篇撰文中指出,人民币回流渠道多样化,但流入到离岸市场相对困难,"不对称"的政策环境造成离岸市场发展迟滞.他认为应该透过包括允许境外代理行在境内银行间市场融得短、中、长期人民币资金并汇出境外.[ID:nSH0116583]

他建议,包括放宽境外行向境内母行拆借人民币及汇出境外的限制,并允许境外行透过境内的质押式回购交易获得额外的人民币流动性,并汇出境外等.

"一旦这些新的跨境人民币业务管道被打通,将会有效地引导更多的流动性进入离岸市场,"马骏说.他并认为,这些改革对中国境内金融和货币政策的冲击和影响是可控,在汇率基本均衡下,突然出现明显冲击银行利的大规模流动的可能性很小.

这个看法与市场人士也不谋而合,香港的中国银行交易员即指出,让境外行可以参与国内回购市场,对纾解市场流动性有很大的帮助,"市场太浅盘,利率波动一定大,价格发现机制就没有了."