〔香港房地产〕8月各类私人住宅楼价创新高,中小型住宅楼价升幅显着

路透香港10月9日电---香港差饷物业估价署最新数据显示,8月全港各类私人住宅单位楼价和租金均创出纪录新高;其中99.9平方米以下的中小型住宅楼价升幅最为显着.

据差饷物业估价署统计的临时数字,8月所有类别的私人住宅楼价指数为210.6,较7月份经修订后的临时数字206.1升2.2%,创有纪录以来新高.除了100-159.9平方米的豪宅楼价按月下跌1.1%外,其余四种面积分类的住宅楼价均上升并创新高,当中以面积69.9平方米以下的中小型住宅涨势最明显,按月升2.4%.

楼价屡创新高,香港政府过去两个月以来先后公布了一系列中短期的稳定楼市措施,包括出售"置安心"计划住宅单位,以及从多种途径增加土地供应.而在上月美国联储局公布了第三轮量化宽松措施(QE3)后,金管局亦马上决定收紧已拥有一个或以上未完全偿还按揭的物业的按揭申请,以防范楼市炽热对银行体系构成风险.

楼价走高同时带动租金上升至有纪录以来高点,8月份所有类别私人住宅租金指数为146.5,按月上升1.2%,但较7月份1.5%的升幅则略有减缓.月内租金升幅最大的为面积100-159.9平方米的住宅,租金按月升2.4%;160平方米以上的大型豪宅租金持平.至于40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米这三种类别中小型住宅租金按月升幅分别为1.6%、1.1%和1.4%.(完)

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