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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 16:21 BJT

〔香港股市〕受内地股市涨势带动收高0.5%,但脱离盘中高位

路透香港10月9日电---香港股市周二收在五个月高位附近,因对于中国出台更多措施支撑市场的寄望,刺激内地大型银行股和能源股上涨.

恒生指数.HSI收盘上涨0.5%,但脱离盘中触及的5月初以来高位.

中资银行和石油股的涨势,提振恒生国企指数.HSCE上涨1.3%.

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