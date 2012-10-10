〔香港股市〕开盘下跌,地产股走疲

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港10月10日电---香港股市周三开低,地产股跌幅居前,因美股下跌带动对上日升势的获利了结.
恒生指数.HSI开低0.7%至20,785.1点,恒生国企指数.HSCE跌0.6%.(完)
--编译 戴素萍;审校 隋芬
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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