〔香港个股〕伯明翰环球称将出售名下足球队,已与两潜在买方初步协商

路透香港10月9日电---因公司主席杨家诚被捕而停牌的伯明翰环球(2309.HK)周二公告称,将出售所拥有的伯明翰城足球俱乐部,已与第三方进行初步协商.

伯明翰环球在联交所发布公告称,两名潜在买方已与公司签立保密协议,进行电子格式的尽职审查(due diligence),但公司及附属公司并无订立具约速性协议.公司将在适当时候另作公布.

伯明翰环球于自6月30日起停牌,停牌前收在0.154港元.

由发型设计师出身的杨家诚于2009年全面收购伯明翰球队,不过,去年5月伯明翰球队由英超(英格兰足球超级联赛)降级至英冠(英格兰足球冠军联赛),令公司作出无形资产减值,股价一度走挫.[ID:nSH0062983]

杨家诚于今年中被香港警方拘捕并控以五项罪名,涉及超过7亿港元怀疑黑钱的款项,获法院以800万港元现金保释,并于9月15-19日前赴英国处理球会事务..[ID:nSH0077161](完)

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