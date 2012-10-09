〔香港个股〕伯明翰环球称将出售名下足球队,已与两潜在买方初步协商

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港10月9日电---因公司主席杨家诚被捕而停牌的伯明翰环球(2309.HK)周二公告称,将出售所拥有的伯明翰城足球俱乐部,已与第三方进行初步协商.
伯明翰环球在联交所发布公告称,两名潜在买方已与公司签立保密协议,进行电子格式的尽职审查(due diligence),但公司及附属公司并无订立具约速性协议.公司将在适当时候另作公布.
伯明翰环球于自6月30日起停牌,停牌前收在0.154港元.
由发型设计师出身的杨家诚于2009年全面收购伯明翰球队,不过,去年5月伯明翰球队由英超(英格兰足球超级联赛)降级至英冠(英格兰足球冠军联赛),令公司作出无形资产减值,股价一度走挫.[ID:nSH0062983]
杨家诚于今年中被香港警方拘捕并控以五项罪名,涉及超过7亿港元怀疑黑钱的款项,获法院以800万港元现金保释,并于9月15-19日前赴英国处理球会事务..[ID:nSH0077161](完)
浏览伯明翰环球其他新闻,请点选[2309.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--记者 李珊珊; 审校 曾祥进
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保