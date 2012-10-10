《香港报摘》--经济日报10月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--中国A股急升带动投资者追入重磅香港中资股,不过外围市况不稳,港股尾市升幅收窄,恒生指数.HSI于21,000点将遇到阻力.
* 其他:
--大新银行(2356.HK)推出低至1.38厘税务贷款,为历来最低水平,也低于有抵押的银行同业拆息按揭(H按)水平.
--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)行政总裁欧智华表示,东盟国家不受欧债危机影响,但需要进行监管改革,区内监管合作可带来较强保护能力,对抗热钱流入.
--利丰(0494.HK)委任花旗银行前香港企业及投资银行部门主管林崇礼为财务总监,并将于2012年11月5日履新.
--财经网站编辑David Webb撰文批评特速集团(0185.HK)大股东兼执董陈恒辉薪酬过高,特速于过去15年累计亏损2.47亿港元,但大股东家族却收取4.93亿港元酬金,因此建议监管当局修例,令身兼执董的大股东薪酬合约须得独立小股东通过.
--广州药业(0874.HK)母公司广药集团获得有"伟哥之父"之称的穆拉德加盟,协助研发中药.消息刺激广药A股(600332.SS)涨停.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。