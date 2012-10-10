《香港报摘》--经济日报10月10日

* 要闻版头条:

--中国A股急升带动投资者追入重磅香港中资股,不过外围市况不稳,港股尾市升幅收窄,恒生指数.HSI于21,000点将遇到阻力.

* 其他:

--大新银行(2356.HK)推出低至1.38厘税务贷款,为历来最低水平,也低于有抵押的银行同业拆息按揭(H按)水平.

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)行政总裁欧智华表示,东盟国家不受欧债危机影响,但需要进行监管改革,区内监管合作可带来较强保护能力,对抗热钱流入.

--利丰(0494.HK)委任花旗银行前香港企业及投资银行部门主管林崇礼为财务总监,并将于2012年11月5日履新.

--财经网站编辑David Webb撰文批评特速集团(0185.HK)大股东兼执董陈恒辉薪酬过高,特速于过去15年累计亏损2.47亿港元,但大股东家族却收取4.93亿港元酬金,因此建议监管当局修例,令身兼执董的大股东薪酬合约须得独立小股东通过.

--广州药业(0874.HK)母公司广药集团获得有"伟哥之父"之称的穆拉德加盟,协助研发中药.消息刺激广药A股(600332.SS)涨停.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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