《香港报摘》--信报10月10日

* 头版头条:

--香港首三季窝轮成交金额未及去年全年的一半,独立股评人David Webb建议,窝轮由港交所(0388.HK)统一发行,散户可以转换相同资产的产品,间接增加市场流动性.

* 其他:

--市场消息指出,由于机构投资者入市气氛依然谨慎,复星医药(600196.SS)周四将决定是否如期展开其H股的香港首次公开发售(IPO).

--联想集团(0992.HK)向德国个人电脑生产商Medion(MDNG.DE)创始人兼首席执行官Gerd Brachmann悉数收购其所持的期权股份,总代价为1.15亿欧元,完成后联想于Medion的持股比例将由61.49%增至79.81%.

--港交所的结算所风险管理措施暂定于11月5日实施,届时现货市场结算所将首次引入按金制度,但港交所将为每家经纪行提供500万港元的豁免额,因此现阶段大部分经纪行毋须自掏腰包支付.

--渣打集团(2888.HK)(STAN.L)希望其非洲业务收入在五年内能翻一番,同时希望在个人银行业务增加人手950名.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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