《香港报摘》--信报10月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--香港首三季窝轮成交金额未及去年全年的一半,独立股评人David Webb建议,窝轮由港交所(0388.HK)统一发行,散户可以转换相同资产的产品,间接增加市场流动性.
* 其他:
--市场消息指出,由于机构投资者入市气氛依然谨慎,复星医药(600196.SS)周四将决定是否如期展开其H股的香港首次公开发售(IPO).
--联想集团(0992.HK)向德国个人电脑生产商Medion(MDNG.DE)创始人兼首席执行官Gerd Brachmann悉数收购其所持的期权股份,总代价为1.15亿欧元,完成后联想于Medion的持股比例将由61.49%增至79.81%.
--港交所的结算所风险管理措施暂定于11月5日实施,届时现货市场结算所将首次引入按金制度,但港交所将为每家经纪行提供500万港元的豁免额,因此现阶段大部分经纪行毋须自掏腰包支付.
--渣打集团(2888.HK)(STAN.L)希望其非洲业务收入在五年内能翻一番,同时希望在个人银行业务增加人手950名.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。