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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 08:24 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月10日

路透香港10月10日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7519港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收低110.12点,或0.81%,报13,473.53点.因市场愈发忧虑企业第三季业绩的表现.[ID:nSB8570585]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  198.500   -0.39      16189            15.388      -0.47
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.390   -0.38      40946             3.222      -1.78
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.510    0.17     156083            84.511      -1.04
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.460   -0.11      37089            22.460      -0.84
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  129.910    0.89      29752            10.070      -0.69
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   97.620    2.50      54901             7.567      -0.95
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   47.300   -1.15     216377            73.333      -1.04
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.510   -0.02      20612             4.536      -1.18
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.620    1.28     155137            12.884      -0.28
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.600    0.52      79330            12.093      -0.22
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.930   -1.70      19145             5.607      -0.59
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.170   -2.85       6033             3.592      -1.04
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.950   -2.03       7430             1.236     -51.13
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.790   -2.19      28588             0.278      -4.30 (完)

  --整理 雷美珍

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