《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月10日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7519港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收低110.12点,或0.81%,报13,473.53点.因市场愈发忧虑企业第三季业绩的表现.[ID:nSB8570585] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 198.500 -0.39 16189 15.388 -0.47 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.390 -0.38 40946 3.222 -1.78 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.510 0.17 156083 84.511 -1.04 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.460 -0.11 37089 22.460 -0.84 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 129.910 0.89 29752 10.070 -0.69 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 97.620 2.50 54901 7.567 -0.95 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 47.300 -1.15 216377 73.333 -1.04 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 58.510 -0.02 20612 4.536 -1.18 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.620 1.28 155137 12.884 -0.28 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.600 0.52 79330 12.093 -0.22 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 28.930 -1.70 19145 5.607 -0.59 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.170 -2.85 6033 3.592 -1.04 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.950 -2.03 7430 1.236 -51.13 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.790 -2.19 28588 0.278 -4.30 (完) --整理 雷美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。