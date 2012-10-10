《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月10日

路透香港10月10日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7519港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收低110.12点,或0.81%,报13,473.53点.因市场愈发忧虑企业第三季业绩的表现.[ID:nSB8570585] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 198.500 -0.39 16189 15.388 -0.47 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.390 -0.38 40946 3.222 -1.78 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 54.510 0.17 156083 84.511 -1.04 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 43.460 -0.11 37089 22.460 -0.84 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 129.910 0.89 29752 10.070 -0.69 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 97.620 2.50 54901 7.567 -0.95 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 47.300 -1.15 216377 73.333 -1.04 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 58.510 -0.02 20612 4.536 -1.18 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.620 1.28 155137 12.884 -0.28 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.600 0.52 79330 12.093 -0.22 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 28.930 -1.70 19145 5.607 -0.59 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.170 -2.85 6033 3.592 -1.04 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.950 -2.03 7430 1.236 -51.13 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.790 -2.19 28588 0.278 -4.30 (完) --整理 雷美珍