《香港报摘》--其他报纸重要消息10月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 明报:
--交银国际分析员刘雅瀚表示,香港金融管理局推出收紧非自住用途物业按揭的成效即将浮现,相信今年楼价只会上升10%,换言之到年底时楼价较现时回调5-6%.
* 星岛日报:
--香港差饷物业估价署最新数据显示,楼价指数8月最新报210.6,较7月升逾2%,其中小型单位升幅最为凌厉,首八个月升幅近20%.
--香港电影制作公司天马娱乐计划以配售形式于创业板上市筹资高至1亿港元,其截至今年6月底止年度纯利按年升19%至2,098万港元.
--在内地华北经营日本饭类快餐连锁店吉野家的合兴(0047.HK)总裁洪明基表示,年内开店速度并未受内地反日事件影响,有信心完成今年开店目标.
--长实(0001.HK)持股的Dynasty REIT本周在新加坡招股,集资8亿美元,接受人币及坡元认购,是当地首只人民币新股.
* 苹果日报:
--据内地报章报导,部分广州市银行最快下周上调首套房的基准利率,对部份二套房房贷利率也将有所上调.
* 东方日报:
--美国众议院情报委员会发表报告指控华为[000063.SZ]及中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)涉嫌为中国政府从事间谍活动.投行消息透露,报告曝光后,即时有本港投资银行主动接触华为,游说来港上市,然而华为反应暂时审慎,当中一个原因是来港上市市盈率或不及美国上市般高.
--恒大地产(3333.HK)9月合约销售额81.2亿元人民币,按月上升13%;而华润置地(1109.HK)同月的合约销售38亿元人民币,按月跌36%.
* 文汇报:
--佳兆业(1638.HK)以17.95亿元人民币连夺三宗地处广东金融高新区B区内的商住用地.
--越秀地产(0123.HK)今年首九个月累计合同销售金额上升134%至约110.2亿元人民币,占全年合同销售目标100亿元人民币的110%.其中9月份销售按年上升10%.
--中国房地产业巨头--万科(000002.SZ)以6.5亿元人民币竞得佛山市南海区桂城街道A14街区C地块,楼面价每平方米1,834元人民币,溢价1.7%.
* 大公报:
--世茂房地产(0813.HK)9月销售额51.38亿元人民币,按年增加43%;今年首三季度合约销售达356.98亿元人民币,已经超过全年销售目标307亿元人民币16%.
--银泰百货(1833.HK)今年首九个月总销售额91亿元人民币,按年增加16.6%;同店销售增长7.5%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。