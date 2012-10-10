《香港报摘》--其他报纸重要消息10月10日

* 明报:

--交银国际分析员刘雅瀚表示,香港金融管理局推出收紧非自住用途物业按揭的成效即将浮现,相信今年楼价只会上升10%,换言之到年底时楼价较现时回调5-6%.

* 星岛日报:

--香港差饷物业估价署最新数据显示,楼价指数8月最新报210.6,较7月升逾2%,其中小型单位升幅最为凌厉,首八个月升幅近20%.

--香港电影制作公司天马娱乐计划以配售形式于创业板上市筹资高至1亿港元,其截至今年6月底止年度纯利按年升19%至2,098万港元.

--在内地华北经营日本饭类快餐连锁店吉野家的合兴(0047.HK)总裁洪明基表示,年内开店速度并未受内地反日事件影响,有信心完成今年开店目标.

--长实(0001.HK)持股的Dynasty REIT本周在新加坡招股,集资8亿美元,接受人币及坡元认购,是当地首只人民币新股.

* 苹果日报:

--据内地报章报导,部分广州市银行最快下周上调首套房的基准利率,对部份二套房房贷利率也将有所上调.

* 东方日报:

--美国众议院情报委员会发表报告指控华为[000063.SZ]及中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)涉嫌为中国政府从事间谍活动.投行消息透露,报告曝光后,即时有本港投资银行主动接触华为,游说来港上市,然而华为反应暂时审慎,当中一个原因是来港上市市盈率或不及美国上市般高.

--恒大地产(3333.HK)9月合约销售额81.2亿元人民币,按月上升13%;而华润置地(1109.HK)同月的合约销售38亿元人民币,按月跌36%.

* 文汇报:

--佳兆业(1638.HK)以17.95亿元人民币连夺三宗地处广东金融高新区B区内的商住用地.

--越秀地产(0123.HK)今年首九个月累计合同销售金额上升134%至约110.2亿元人民币,占全年合同销售目标100亿元人民币的110%.其中9月份销售按年上升10%.

--中国房地产业巨头--万科(000002.SZ)以6.5亿元人民币竞得佛山市南海区桂城街道A14街区C地块,楼面价每平方米1,834元人民币,溢价1.7%.

* 大公报:

--世茂房地产(0813.HK)9月销售额51.38亿元人民币,按年增加43%;今年首三季度合约销售达356.98亿元人民币,已经超过全年销售目标307亿元人民币16%.

--银泰百货(1833.HK)今年首九个月总销售额91亿元人民币,按年增加16.6%;同店销售增长7.5%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]