〔港报社评〕要有机制防止隐瞒虐老--星岛日报10月10日

一个护理安老院员工以捏胸来对付洗澡时不合作的婆婆,昨日虽然在法庭上打脱非礼罪,但遭法官指斥虐老.安老变虐老的个案时有发生,今次事件持续了半年才遭揭发,不止反映院舍员工质素问题,还有集体隐瞒的文化.

社会福利署平均每年收到200多宗投诉,涉及针对老人院和医院等机构虐待老人,调查后成立者只得20-30%,一个原因是缺乏人证物证,很少员工愿意顶证同事.曝光的虐老事件,仅是冰山一角.

近年最耸人听闻的个案,是三年前法庭审理的喂婆婆吃粪便以惩罚她经常失禁的案件.案中的护理主任一年来掌掴、打骂和喂粪不止一次,同事却惧怕被辞退而不敢举报,最后还是一名清洁工看不过眼,暗中通知来探望婆婆的家人,才揭发事件.

与喂粪案一样,这宗虐老事件也是持续了一段颇长时间才被揭发.一起工作的员工都知道事件,其中一人昨日在庭上解释,被告人缘甚佳,恐怕揭发她会令自己失去饭碗.结果捏胸持续半年,才因为另一员工与被告就其他事争拗,惊动管理层调查,顺藤摸瓜揭发.

安老院工时长,工作辛苦有厌恶性,待遇不高,在今天失业率甚低的社会,不易聘请高质素人才.要是提高待遇,会出现成本转嫁予消费者的矛盾,这现象在私营安老院特别显着,被视为不少虐老个案的原因.

有关方面宜在培训课程加强尊重老人家的内容,还须设立一个毋惧报复的员工举报及投诉机制,确保没有人能够肆无忌惮对待老人家,让院舍长者能够享受到合乎尊严的照顾.(A06)