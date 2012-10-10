〔港报社评〕长者生活津贴应先实施后检讨--文汇报10月10日

当局昨公布长者生活津贴计划落实细节,所有符合入息及资产限额规定的65岁或以上长者,每月均可领取2,200元津贴.当局又让近8万名65至69岁已通过资产审查并领取生果金的长者,及21.5万名曾于70岁前通过审查的现有生果金申领人,可豁免申请而自动获发津贴.尽管各党派对于政策有不同意见,但绝不能因争拗而影响政策落实,立法会应以先启动实施、再检讨完善的原则通过拨款,让贫困长者及早受惠.同时,维持资产审查制度不但符合扶贫原意,而且可保障政策持续性,绝不能轻言废除.

当局让现时已通过资产审查的生果金受助人自动获发津贴,在推行上已是相当宽松. 然而,豁免部分人士的申报并不代表资产审查没有必要,这些人士现在只是不必重复申报,而非取消审查制度.另一方面,作为一项扶贫政策,通过资产审查来区别出有需要人士作针对性支援,保障资源能够善用,绝对有其必要,也令到政策更具可持续性.随着本港社会人口老年化的压力不断趋增,任何福利政策都要顾及长远的财政负担,否则将来的税务重担将压在年青人身上,甚至可能重蹈欧洲债务危机的覆辙.

社会各界对长者生活津贴扶助贫困长者的大方向却无异议,如果因为政策细节上的争议而令审议工作不断拖延,甚至全盘否定,令政策推行受到拖延,这明显不符合贫困长者的利益.在目前通胀高企的环境下,社会都期望各项利民政策能够早日落实,对于细节上的争议,大可在推行后再检讨改善.(A03)