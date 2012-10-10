〔港报社评〕国教科争议画句号,揭国民教育新一页--明报10月10日

特首梁振英接纳“开展德育及国民教育科委员会”的建议,搁置德育及国民教育课程指引.然而,由于国民教育仍会推行,而且值得推行,所以,教育界与家长学生等社会人士应共同努力,发展出一套适合港情的国民教育,培养出多元、多角度、独立思考的爱国新一代.

国教科争议期间,不乏社会人士与舆论都提出“撤科再议”,因为经过激烈对抗之后,若社会未能营造一套新共识,国民教育会遭到冲击.事实上,不少反对国教科的人士,都认同本港要推行国民教育,只是要求内容多元客观和教学方法正确而已.

教育界都认同学校要推行德育、国民和公民教育,因此,预期学校仍然会有相关科目和教学内容.政府以学校为本,尊重教师的专业知识,让学校和教师自订教材,可以预见,日后有关教学内容将出现百家争鸣、百家齐放局面.

目前,教育界一些做法和意见,对营造国民教育的健康环境,有一定积极作用.例如,鲜鱼行学校以极高透明度推行国教科,包括科目内容公开、容许家长旁观教学等;香港中学校长会建议优化或修订2008年德育及公民教育课程指引,发展成为适合香港民情并具当代意义的公民教育课程框架.另外,有更多教育界人士早已提议,加强中国历史、中国文学等课程,提高学生对国民身分的认同.

要面对教学任务繁重的教师自行制订国民教育内容,可能有一定难度.现在是学者发挥作用的时候,他们若能根据学术原则,提出具体的教材建议和选择,相信可以协助发展适合香港民情的国民教育教材和环境.(A04)