〔港报社评〕国教科争议画句号,揭国民教育新一页--明报10月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
特首梁振英接纳“开展德育及国民教育科委员会”的建议,搁置德育及国民教育课程指引.然而,由于国民教育仍会推行,而且值得推行,所以,教育界与家长学生等社会人士应共同努力,发展出一套适合港情的国民教育,培养出多元、多角度、独立思考的爱国新一代.
国教科争议期间,不乏社会人士与舆论都提出“撤科再议”,因为经过激烈对抗之后,若社会未能营造一套新共识,国民教育会遭到冲击.事实上,不少反对国教科的人士,都认同本港要推行国民教育,只是要求内容多元客观和教学方法正确而已.
教育界都认同学校要推行德育、国民和公民教育,因此,预期学校仍然会有相关科目和教学内容.政府以学校为本,尊重教师的专业知识,让学校和教师自订教材,可以预见,日后有关教学内容将出现百家争鸣、百家齐放局面.
目前,教育界一些做法和意见,对营造国民教育的健康环境,有一定积极作用.例如,鲜鱼行学校以极高透明度推行国教科,包括科目内容公开、容许家长旁观教学等;香港中学校长会建议优化或修订2008年德育及公民教育课程指引,发展成为适合香港民情并具当代意义的公民教育课程框架.另外,有更多教育界人士早已提议,加强中国历史、中国文学等课程,提高学生对国民身分的认同.
要面对教学任务繁重的教师自行制订国民教育内容,可能有一定难度.现在是学者发挥作用的时候,他们若能根据学术原则,提出具体的教材建议和选择,相信可以协助发展适合香港民情的国民教育教材和环境.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。