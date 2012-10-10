〔港报社评〕中小楼价飙豪宅跌,楼市现警示--经济日报10月10日

香港中小型楼价仍飙升,但作为楼市领先指标的豪宅价现调整苗头.在楼价已偏高下,有意置业者若要观楼市走向,还可监察另两个领先指标,即商厦与商舖价格会否续亮红灯.

看楼价未来走势,中小型楼价往往不是具前瞻性的指标.按照传统智慧,豪宅、商厦与商舖,才是本港楼市的三项重要领先指标.按差估署的最新数据,1,000尺至1,500尺的豪宅价格在8月份下跌,是今年来首次,为楼市拉响第一个示警.

豪宅具领先指标作用,因豪宅多为经验与实力俱备的专业投资者进场买卖,他们对楼市走势触觉较敏感.如今豪宅价格见回落,可能反映投资者已认为楼价上升太多,就算未必大跌,再升空间亦有限.

紧接豪宅可作楼市领先指标的是写字楼,虽然差估署数据显示写字楼楼价仍升,但8月份写字楼租金却已从高位回落.此反映企业受欧美与内地经济放缓影响,对写字楼租务需求下降.

之后可视作未来楼价的第三项领先指标是商舖.本港舖租目前仍高企,主要受惠内地旅客及本港消费动力.但刚过去的黄金周,内地客人数与消费力均逊预期,8月本港零售消售额增长不足5%,即扣除通胀几近零增长.本港舖租在圣诞新年旺季后会否回落,对未来经济及楼市将有重要启示.

没有人对楼市走向有水晶球,有意置业市民目前确陷两难,既怕楼价续升难再上车、又怕楼价回调上错车,那上述三项领先指标相比中小楼价走势,更值得参考,可成为入市置业与否的更重要指标.(A08)