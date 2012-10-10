〔港报财经评论〕反伏尔克时刻--信报10月10日

反伏尔克时刻/ 习广思

到这一刻,投资者看见的是黑暗,抑或是憧憬光明,还是茫然没有头绪?看似是权威的机构如亚开行、IMF、评级机构继续发出具恐吓性讯息,警告经济有急跌风险,但类似经济增长放缓、欧洲衰退,甚至中国大减速的讯息,早已传遍整个市场,市场价格亦反映相当的风险,故当这些警告再出现的话,往往反映最后知后觉的一批市场人士在提出警告.无疑全球经济,以及中国减速问题,将继续困扰市场,虽然反弹无期,但却在逐步寻底当中,中国着陆时间可能要较市场想像还要漫长,市场对经济的不耐烦,更大程度只反映大家对一个非常态的经济周期感到手足无措.

港股持续高位整固,却是进进退退,每每下跌见到支持,但上升却缺乏动力,昨日恒指是最佳示范.恒指藉A股反弹消息急升,早段曾高见21,093点,成功屠宰好几只熊证,但午后表现乏力,收报20,937点,上升112点,21,000点这关口始终守不住.大市成交额508亿港元,沽空比率8.4%.恒指攀升至21,000点附近,但仍是在上升通道顶争持,尚未被视为突破,但支撑大市的因素明显不过,资金持续轮流转动,昨日大市炒落后中资,尾市水泥股急跌,予人炒完闪的味道.资金炒作有古仔恒指由内银股、煤炭股及石油化工股支撑大局,两大纸业股玖纸(2689.HK)、理文造纸(2314.HK)继续上升,机械设备股龙工(3339.HK)、中联重科(1157.HK)上升.股价上升原因是什么?难道真的经济复苏有望,还是只因估值跌得太残?建滔化工(0148.HK)股价由低位攀升至250天线,大行续推报告唱好前景.早前提及大行分析员视其订单反映电子业需求,瑞信再指这个领先指标是两至三个月,其业务在第三季见底,意味着中国内地消费或在第四季或明年第一季回稳.

事实上,经济持续寻底,2013年第一季见底已成为市场主流,但股票上升需要”有故事”,信不信是一回事,明白资金在做什么又是另一回事.贝南奇狠招,QE3实行”无限”概念,打着救失业目标,冒着通胀风险.但是,当年加息至20厘驯服通胀的前联储局主席伏尔克,一样以狠绝见称,他出山后实行Dodd-Frank法案,令银行界无啖好食.一个务求无限刺激通胀,一个狠招遏抑通胀,你猜伏尔克如何评价贝南奇的QE3?他老人家对QE3实在不以为然,直指联储局推出QE3实属”可理解”,但QE3将无法解决问题,毕竟市场已有很大流动性,央行再增加流动性也无补于事.(B03)

----------------------------------------------------------------------------------------

炒家学习程式交易/ 苏子

近年来程式交易如高频交易日渐在汇市上流行,程式交易的好处虽然可以把主要货币的买卖差价缩窄、改善市场效率和提高市场的流动性.然而,却同时把整个汇市的生态环境改变.炒汇其实只是一个不断进行入市、止蚀、止赚及再入市的循环过程,在炒作过程中,炒家最困难的地方在于如何在止蚀后,可以迅即在同一入市方向再入市,程式交易便可以在迅间作出此一困难的决定,结果令到目前汇市的交易生态出现一个去交易员化的现象.近年HFT的流行已令到欧罗兑美元,以及美元兑日圆两大主流货币配对的即市波动模式与以往大有不同,而且每天的高低波幅大幅收窄,特别以美元兑日圆最为明显,使到不少资深的即市炒家均感到获利困难.

目前作为即市炒家,最重要是所炒作的货币配对有足够的波幅,才可以采用不同的即市买卖策略在市场获利,所以目前投资者炒汇市时,应多加留意目前仍有明显波幅的货币配对,而不应只集中炒作主流的货币配对.高频交易对汇市的影响极为深远,看来一般的汇市即市炒家亦应与时并进,要多加研究如何利用一些可以配合程式交易的外汇交易平台,否则迟早被市场淘汰.

昨天汇市因为欧罗汇价转弱而触发相关交叉盘的拆仓活动,令早前表现疲弱的澳元及纽元因此转强过来.欧罗兑美元已见跌破10天SMA的1.2935支持,暂时在1.29关口附近喘定跌势.而英镑兑美元则在1.60心理关口附近获得支持,澳元兑美元及纽元兑美元则保持在上日收市价以上波动,表现较为强劲.由于昨天汇市主要以交叉盘活动为主,故相信各主要货币已进入上落市模式运行,投资者暂不宜采取破位追市的策略.(B08)