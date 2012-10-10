〔基金观点〕中国内地股市于明年二三季度才能出现反弹--汇添富香港

路透香港10月10日电---近日中国国内资金入市提振股市有所表现,但汇添富资产管理(香港)周三称,预期中国内地股市于明年二三季度才能出现反弹,因要待领导层换届后重大政策出台,对经济以及企业盈利的利好作用才能浮现.

汇添富香港投资总监何旻在记者会上称,今年第四季至明年第一季,其基金仍然看好债市,因通胀处于较低水平对债券投资有利,相反企业盈利欠佳令其对股票和可转债却步.

"股市目前还是负面看法,因为国内股市上市公司盈利不太理想,预计三季度业绩令到市场失望."他并指出,A股市盈率大约20倍,高于欧美市场的10-14倍,从短期和中期而言,A股还需要有一个回落的过程.

中央汇金投资公司三季度再度出手,增持中国两大国有商业银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)及中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)股份.有分析人士预计,未来汇金公司很可能继续增持国有四大行股票,但力度难料.[ID:nSB2039719]另一方面,据国内媒体此前报导,近日多家保险公司入市增持股票.

今年以来,中国股市沪综指.SSEC累计下跌约4%.周三收市微升至2,119.942点,但盘中以窄幅震荡走势为主,以消化上日大涨之后的获利卖压.[ID:nSB2040739]

汇添富香港透过人民币合格境外机构投资者(RQFII)在香港推出人民币债券基金,截至9月底止其管理资产规模为5.11亿元,其中5.92%投资于政府债券、87.37%于信用债券及6.71%于现金;股票和可转债为零.

汇添富香港首席营销官黄玉莹称,该公司正在筹备推出"双币"(以人民币及港元交易)RQFII交易所买卖基金(ETF)产品,预料3-6个月内取得进展.去年12月,该公司获得首批RQFII额度11亿元.

首支"双币"ETF--由中国嘉实国际资产管理发行的人民币指数股票型基金将于周五在港交所(0388.HK)上市.该ETF追踪MSCI明晟中国A股指数,将直接投资于中国内地股市.其RQFII投资额度为20亿元.

汇添富香港为中国汇添富基金管理有限公司的全资子公司,截至今年6月底止其管理资产867.3亿元人民币.(完)