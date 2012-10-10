〔港报财经评论〕炒股不炒市,绩优股秤先--经济日报10月10日

炒股不炒市,绩优股秤先/ 林瑞芬

上证昨扬2%,带动恒指上试21,000、国指上试10,000大关,但最终两指数未能高收.恒指21,000关口真的是这么近又那么远?个人认为原因有三方面:A股短期受国策之护虽见维稳底部能力似乎有余,小反弹可以,但资金面及基本面不足推动大反弹,底部胶着.美股临近11月大选月,本月走势又是处于高位胶着状态.欧债问题又是胶着状态,等希债得救,等西班牙求救,等欧盟峰会各方讨价还价的结论.欧洲央行总裁德拉吉多次强调准备在合适条件下采取OMT行动,令造淡欧债者此际有所顾忌.三地要有一方呈突破,港股方能圆突破好梦.究竟怎样现突破点,留待市场发展.

技术上,恒指之好梦需要配合成交上企稳21,000,就可以走埋挑战21,700-21,800一程.国指则上企稳10,000为准,,方可以试挑战约10,500.恒指昨升112点或0.54%,国指升127点或1.29%,中资股明显为A股所推动略领先,由此A50(2823.HK)进占20大成交额榜首,昨总交投额14.44亿港元,股价收9.71港元,升1.25%.论整体性,表现就一般,以昨恒指与国指论,主板及创业板都只是有逾600只股份录得股价升幅,逾900只股份是没有升跌及下跌.

资金面及基本面的强势改善方能令A股强势走出”慢熊”困境之现实在前,现阶段还难以令股民亢奋.工行(1398.HK)A股被汇金增持得个626万股,真是湿湿碎,象征意义多于实质支持,如果A股真是因此消息而弹,弹力认真要仔细验明.相反,如果是其他更具爆炸力的救市政策出台,则另当别论.对A股的反弹实难抱有太大冀望,这点已在周二详细剖析过,条件未配合,神仙都难变,守住约2,000维稳筑中期浪底,大升又大升不来,向上反弹阻力重重,2,100之后2,200又是一道大阻力,但大跌又大跌不来,2,000-2,200上落势感强烈.估势,不变的定律还是盈利面,只有企业利润配合,股价才有较大机会上升.由此,绩优股在”炒股不炒市”势下望能随时突围而出.其中,瑞声科技(2018.HK)将于11月上旬公布业绩,已有券商估计其Q3季度业绩现惊喜,股民或可留意上车机会.据巴克莱证券预计瑞声Q3的销售额将按季增长20%,市场目前一般估计为增长13%-14%.(012)

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汇金增持,内银低吸/ 余少文

A股在国庆假期后第二日才反弹,成为国企指数一度重越10,000点的动力.而中国汇金在第三季增持工商银行(1398.HK)和中国银行(3988.HK),若然未来一年继续增持四大行,可支持国指冲击牛熊分界线.国企指数昨日升127点或1.3%,收9,967点,中段一度高见10,064点,是近五个月来高位,成交额增加至134亿港元.只是国指午后由10,000点以上水平显着回落,反映牛熊分界线的阻力颇大.至于红筹指数则跌1点,收4,033点,主要受内房股、华润系股价下挫所拖累,成交额约40亿港元.H股回升主要是中国内地股市显着反弹约2%或以上所带动,A股能摆脱中国证监会覆审IPO消息,相信是中国汇金增持工行所支持.工行前晚通告透露,大股东汇金持有的工行A股股份为1,237.58亿股,比对6月底持股量,增加626.6万股.到昨晚中国银行通告亦披露汇金持有其A股1,888亿股,较第二季增加1,881万股,仍未有公布汇金在期内有否增持建设银行(0939.HK)和农业银行(1288.HK).

汇金在去年国庆假期后首日在市场吸纳四大行,令A股和国指出现数个月的反弹,可惜过去八个月调整,四大行A股股价已打回原形.除了农行外,其他三行昨日收市价都低于去年汇金入市日收市价.而H股则全数高于去年汇金入市日收市价,反映内银H股过去一年强过A股.不过,汇金去年10月表示未来一年会增持四大行,这承诺亦见实现,当中工行和中行是每季增持,尽管愈买愈少,但一年期已过,暂时未见有消息指会延长一年增持期,对四大行股价或会构成压力.相反汇金以及其他央企能齐心增持,对于A股以及H股都可构成助力,加上中国内地经济持续回落多时,不少人预期经济在第三季可以见底,只要配合好消息,国指要升破牛熊分界线并不困难.

中国内地资金仍然偏紧,人民银行在国庆长假期前透过逆回购大量放水,国庆后未见收水,昨日逆回购规模高达2,650亿元人民币,略低于假期前9月25日的2,900亿元人民币.早前指出10月会有6,500亿元人民币逆回购到期,大部分在月尾到期,央行继续维持高量逆回购,反映同业拆息即使回落,市场资金未见宽松,对经济有一定影响.(010)