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货币新闻 | 2012年 10月 10日 星期三 09:36 BJT

〔香港股市〕开盘下跌,地产股走疲

路透香港10月10日电---香港股市周三开低,地产股跌幅居前,因美股下跌带动对上日升势的获利了结.

恒生指数.HSI开低0.7%至20,785.1点,恒生国企指数.HSCE跌0.6%.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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