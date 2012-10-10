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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 10:33 BJT

香港已公布经济指标--2012/10/10

时间　     　 经济指标　　              按年%   前月(季)按年%  上年同月(季)按年% 
  2012年8月     零售值                     +4.5        +3.9^          +29.0
  2012年8月     零售量                     +3.2        +1.4^          +20.7
  2012年第二季  本地生产总值(GDP)          +1.2        +0.7            +5.1
  2012年8月     综合消费物价指数(CPI)      +3.7        +1.6            +5.7  
  2012年8月     甲类消费物价指数(CPI A)    +4.1        -2.4            +5.4
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  失业率       12月6-8月         12年5-7月          11年6-8月 
                  3.2%              3.2%                3.2%
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  (以下以10亿港元为单位)　　　  　        当月　　      前月　      上年同期
  2012年8月    贸易赤字/盈余             -36.0         -40.1         -34.8
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  注: ^经修订数据. (完)

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