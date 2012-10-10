〔投行观点〕未来5年中国将超越日本成为全球排行第二的富有国家--瑞信

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月10日电---瑞信CSGN.VX周三发表最新一份全球财富报告显示,未来5年中国将超越日本成为全球排行第二的富有国家,因中国受惠于经济稳步扩张以及结构性改革推动消费和服务业发展.
报告预测,全球财富总值在未来5年内将增长48%,由2012年的223万亿美元增至2017年的330万亿美元,复合增长率为8.2%.届时美国以家庭财富净值89万亿美元继续是全球最富有的国家,而中国则为38万亿美元,超越日本的35万亿美元成为全球排行第二的富有国家.
瑞信董事总经理兼私人银行部亚太区研究主管范卓云在记者会上称,中国的财富增长主要受经济稳步扩张以及结构性改革的推动.
"中国持续的资本市场改革以及经济结构从国有转为私营,将创造更多亿万富翁和超富裕人士."她说,日本的百万富翁数目仍将高于中国,不过中国的亿万富翁以及超富裕人士的数目将高于日本.超富裕人士指拥有资产净值逾5,000万美元.
瑞信这份最新财富报告分析涵盖全球46亿成年人的财富分布情况,范围遍及200多个国家.
报告指出,2012年全球家庭财富总值下跌5.2%或12.3万亿美元,至223万亿美元,是自2008-09年全球金融危机以来首次下跌.欧洲的家庭财富减少10.9万亿美元,亚太区到今年中已取代欧洲成为全球最富裕的地区.
尽管经历2001-02年科网股泡沫爆破、2008-09年全球金融危机,以及2011-12年年中欧元区债务危机的三次大跌市,亚太区的家庭财富在过去12个月仍然锐升122%,由2000年的33万亿美元升至74万亿美元.
欧洲危机导致欧元兑美元大幅贬值,撇除这个因素,欧洲仍是全球拥有最多财富的地区,当地家庭资产为70.6万亿美元,其次为亚太区的65.8万亿美元.
在国家层面,美国、中国和日本是全球财富的三大来源地,于2012年年中这三个国家的家庭资产分别增长1.32万亿美元、5,620亿美元和3,680亿美元,总额分别达至62万亿美元、20亿万亿美元和28万亿美元.
在亚太区,中国、日本和香港的家庭财富录得最大增长.中国成为过去10年亚太区内最重要的新增财富来源,内地家庭财富自2000年起的年均增长率为13%,较全球平均5.8%的财富增长率超出逾倍.
由于港元与美元挂钩,香港并无受到汇率波动的影响,家庭财富按年录得9%的增长,于2012年年中达至8,590亿美元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。