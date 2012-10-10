版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 17:15 BJT

〔表格〕中国内地房地产商9月销售表现

路透香港10月10日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年9月份的合同销售表现
(除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):

                            9月      8月      按月变化   今年以来累计   全年目标
  ..............................................................................
 *广州富力   (2777.HK)      25.01    28.17     -11.2%       223.33       320   
 *恒大地产   (3333.HK)      81.2     71.8      +13.1%       585.8        800 
 *世茂房地产 (0813.HK)      51.38    40.36     +27.3%       357          350^^^^
 *万科     (000002.SZ)      120.4    113.5     +6.1%        963.2        未有透露
 *保利地产 (600048.SS)      77.59    84.8      -8.5%        756.28       未有透露 
 *中国海外   (0688.HK)      86.3     80.2      +7.6%        919          1,000^^^ 

                            8月      7月      按月变化   今年以来累计   全年目标
  ..............................................................................
  碧桂园     (2007.HK)      37       47.5      -22.1%       257.9        432^
  首创置业   (2868.HK)      9.1      9         +1.1%        79           120    
  合景泰富   (1813.HK)      11.06    10.6      +4.3%        75.26        120
  中渝置地   (1224.HK)      6.45     5.71      +12.9%       40.3         68  
  金地集团 (600383.SS)      22.3     25.7      -13.2%       182.6        310
  雅居乐     (3383.HK)      22       21.2      +3.8%        183.8        315^^
  龙湖地产   (0960.HK)      35.8     30.7      +16.7%       241.1        390
 
  注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高.
     ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平.  
     ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147]
     ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿.
     * 为已更新. (完)

  --记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐