〔表格〕中国内地房地产商9月销售表现

路透香港10月10日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年9月份的合同销售表现 (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 9月 8月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .............................................................................. *广州富力 ( 2777.HK ) 25.01 28.17 -11.2% 223.33 320 *恒大地产 ( 3333.HK ) 81.2 71.8 +13.1% 585.8 800 *世茂房地产 ( 0813.HK ) 51.38 40.36 +27.3% 357 350^^^^ *万科 ( 000002.SZ ) 120.4 113.5 +6.1% 963.2 未有透露 *保利地产 ( 600048.SS ) 77.59 84.8 -8.5% 756.28 未有透露 *中国海外 ( 0688.HK ) 86.3 80.2 +7.6% 919 1,000^^^ 8月 7月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .............................................................................. 碧桂园 ( 2007.HK ) 37 47.5 -22.1% 257.9 432^ 首创置业 ( 2868.HK ) 9.1 9 +1.1% 79 120 合景泰富 ( 1813.HK ) 11.06 10.6 +4.3% 75.26 120 中渝置地 ( 1224.HK ) 6.45 5.71 +12.9% 40.3 68 金地集团 ( 600383.SS ) 22.3 25.7 -13.2% 182.6 310 雅居乐 ( 3383.HK ) 22 21.2 +3.8% 183.8 315^^ 龙湖地产 ( 0960.HK ) 35.8 30.7 +16.7% 241.1 390 注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高. ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平. ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147] ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿. * 为已更新. (完) --记者 梁慧仪; 审校 曾祥进