〔表格〕中国内地房地产商9月销售表现

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月10日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年9月份的合同销售表现 (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 9月 8月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .............................................................................. *广州富力 (2777.HK) 25.01 28.17 -11.2% 223.33 320 *恒大地产 (3333.HK) 81.2 71.8 +13.1% 585.8 800 *世茂房地产 (0813.HK) 51.38 40.36 +27.3% 357 350^^^^ *万科 (000002.SZ) 120.4 113.5 +6.1% 963.2 未有透露 *保利地产 (600048.SS) 77.59 84.8 -8.5% 756.28 未有透露 *中国海外 (0688.HK) 86.3 80.2 +7.6% 919 1,000^^^ 8月 7月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .............................................................................. 碧桂园 (2007.HK) 37 47.5 -22.1% 257.9 432^ 首创置业 (2868.HK) 9.1 9 +1.1% 79 120 合景泰富 (1813.HK) 11.06 10.6 +4.3% 75.26 120 中渝置地 (1224.HK) 6.45 5.71 +12.9% 40.3 68 金地集团 (600383.SS) 22.3 25.7 -13.2% 182.6 310 雅居乐 (3383.HK) 22 21.2 +3.8% 183.8 315^^ 龙湖地产 (0960.HK) 35.8 30.7 +16.7% 241.1 390 注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高. ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平. ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147] ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿. * 为已更新. (完) --记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。