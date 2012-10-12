〔表格〕中国内地房地产商9月销售表现

路透香港10月12日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年9月份的合同销售表现 (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 9月 8月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .............................................................................. 广州富力 ( 2777.HK ) 25.01 28.17 -11.2% 223.33 320 恒大地产 ( 3333.HK ) 81.2 71.8 +13.1% 585.8 800 世茂房地产 ( 0813.HK ) 51.38 40.36 +27.3% 357 350^^^^ 万科 ( 000002.SZ ) 120.4 113.5 +6.1% 963.2 未有透露 保利地产 ( 600048.SS ) 77.59 84.8 -8.5% 756.28 未有透露 中国海外 ( 0688.HK ) 86.3 80.2 +7.6% 919 1,000^^^ *中渝置地 ( 1224.HK ) 9.57 6.45 +48.4% 49.9 68 *金地集团 ( 600383.SS ) 40.6 22.3 +82.1% 223.2 310 *合景泰富 ( 1813.HK ) 12.46 11.06 +12.7% 87.72 120 *龙湖地产 ( 0960.HK ) 40.1 35.8 +12% 281.2 390 *雅居乐 ( 3383.HK ) 23.5 22 +6.8% 207.4 315^^ *首创置业 ( 2868.HK ) 10.3 9.1 +13.2% 90 120 注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高. ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平. ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147] ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿. * 为已更新. (完) --记者 梁慧仪; 审校 曾祥进