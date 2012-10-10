〔人民币衍生品〕NDF换汇点缩窄至三周来低档,受对中国经济回温憧憬支撑

* 人民币NDF换汇点缩窄,市场憧憬中国经济触底

* 中间价不松口,短线升值见顶

* 离岸价格不易高过在岸

* 等待下周重要中国经济数据公布

路透香港10月10日电---受现汇强势、对中国经济回温憧憬支撑,海外无本金交割远期外汇(NDF)人民币兑美元CNYNDFOR=换汇点收窄,场内也见部份避险基金买人民币.不过,交易员认为,周末中国重要进出口数据出炉前,人民币短线涨势几已见顶.

市场人士表示,十一长假过后人民币现汇仍展现强势,推动离岸人民币轻松跨越6.30关卡.然而,由于在岸价格与央行中间价背离已大,再加上下周将有重要经济数据公布,市场预期离岸人民币涨势将暂事歇息.

"长假回来之后,远期NDF有一些避险基金进来."一香港台资银行人士说,"最近汇丰公布的数字,也让市场猜想中国经济是不是已经触底."

本地时间下午5;10时,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=报6.3930/6.4000,与在岸现汇价格CNY=6.2831/6.2835换汇点为1,099/1,165点子,较长假前约1,260点子缩窄,并于本周一触及1,012点的三周来最窄.

同时间,离岸人民币CNH=报6.2910/40,较长假前的约6.3005水平升值约0.3%.

市场人士指出,由于第三轮量化宽松(QE3)后美元利率趋近于零,收益率尚有3、4%的人民币相对吸引力.市场也憧憬十八大会议后将有更多稳增长政策披露,人民币现汇近来表现强势.

汇丰本周公布9月中国服务业采购经理人指数(PMI)升至54.3,为5月以来最高水准,上月为52.0;当月新订单指数亦升至54.0的四个月最高位,表明受益于经济环境好转,服务业活动正加速扩张.[ID:nSB8563434]

不过,市场认为这尚不足以说服人民币多头重新进场,特别是下周中国将有一连串重要数据公布.

"市场对于第四季的经济是有一些期待,但如果进出口数据不好,或是十八大以后的政策效应不如预期,人民币还会再回贬的."台资银行人士说,"升值是比较短线的预期,避险基金现在也是很短线(操作)."

此外,由于在岸价格已逼近央行中间价波幅上限,以央行"坚定"维持人民币趋贬的态度来看,人民币再往上升的动能相对较小.且在中国经济动能仍有下行风险之际,离岸人民币升势亦受限.

"中国经济仍然有硬着陆的风险."一香港的外资银行主管说,"我不认为离岸美元/人民币会继续走低,低过在岸."

台资银行人士也指出,虽然离岸人民币不受中间价限制,可以自由反应市场预期,"通常要人民币处于强势升值格局时,才会CNH大于CNY,但这个空间应该不大,因为大家认为人民币只是缓升,是一个区间走势."

他指出,以央行将中间价格"维稳"在6.34附近来看,央行仍然希望对于出口商有一些支撑.

中国将在10月13日公布9月进出口贸易数据,15日则是工业品价格指数(PPI)及居民消费价格指数(CPI),10月18日则有国民经济运行发布,10月24日则是汇丰中国制造业PMI报告.[ID:nSB2039895](完)

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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

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