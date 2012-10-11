《香港报摘》--经济日报10月11日

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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* 要闻版头条:
--市场对美国QE3(第三轮量化宽松)对港股刺激成效仍存疑问,惟iShares旗下MSCI香港指数ETF于截至10月3日的一星期内吸引3.83亿美元资金流入,是2009年以来的新高.
* 其他:
--野村资金流向报告指出,投资亚太区(日本除外)的基金已连续四周录得资金净流入,累计达15.93亿美元;但投资美国股票基金却连续两周有资金净流出,累计37.3亿美元.
--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)宣布其控股股东中煤集团已增持252万A股及70万H股的股份,料涉资逾2,000万港元.
--香港大学香港经济及商业策略研究所预测,本港全年经济增长为1.6%,低于1月预测的2-3%.
--富邦宣布推出税贷计划,息率最低2.94厘,但较早前已宣布税贷的大新银行(2356.HK)最低价高出逾一倍.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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