《香港报摘》--经济日报10月11日

* 要闻版头条:

--市场对美国QE3(第三轮量化宽松)对港股刺激成效仍存疑问,惟iShares旗下MSCI香港指数ETF于截至10月3日的一星期内吸引3.83亿美元资金流入,是2009年以来的新高.

* 其他:

--野村资金流向报告指出,投资亚太区(日本除外)的基金已连续四周录得资金净流入,累计达15.93亿美元;但投资美国股票基金却连续两周有资金净流出,累计37.3亿美元.

--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)宣布其控股股东中煤集团已增持252万A股及70万H股的股份,料涉资逾2,000万港元.

--香港大学香港经济及商业策略研究所预测,本港全年经济增长为1.6%,低于1月预测的2-3%.

--富邦宣布推出税贷计划,息率最低2.94厘,但较早前已宣布税贷的大新银行(2356.HK)最低价高出逾一倍.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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