《香港报摘》--信报10月11日

* 头版头条:

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)和中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)新加坡分行近日分别获得新加坡金管局正式颁发全面银行业务牌照,预料稍后将决定由其中一间银行出任人民币清算行,意味着确立本土人民币清算银行的目标渐行渐近,香港在离岸人民币业务上面临的竞争预料将日趋激烈.

* 其他:

--投行瑞信发表报告看好腾讯(0700.HK)社交网络广告新业务之前景,上调该股目标价至每股300港元.

--中国海外(0688.HK)9月实现房地产销售额86.3亿港元,按月及按年分别上升7.6%及30.8%;其附属公司中国海外宏洋(0081.HK)期内销售为15.86亿港元,按月升近50%.

--此前从创业板转往主板上市的石油化工企业上海栋华(1103.HK)申请在中国内地发行A股上市,集资额预计超过2.5亿元人民币.

--渣打(2888.HK)香港财富管理预期,本季金价或攀升至每盎司1,850美元,明年更可能挑战1,921美元历史高位.

--侨福(0207.HK)周一首度被大股东中国中粮集团减持约1,228万港元的股份,持股比例由73.01%降至72.57%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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