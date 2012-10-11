《香港重要政经日程》--10月11日-10月18日

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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=====================今日香港主要政经消息==========================
10月11日(周四)
--11:00 中国新能源动力(1041.HK)特别股东大会.
--15:00 金匡企业(0286.HK)特别股东大会.
--15:00 Wyndham酒店集团公布亚太地区扩展计划记者会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
10月12日(周五)
-- 公布9月外汇基金海外资产.
-- 金利通(8256.HK)公布第三季度业绩.
--09:00 财资市场峰会.
--09:00 南亚矿业(0705.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 山东墨龙(0568.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 安徽皖通(0995.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 中国贵金属(1194.HK)股东特别大会.
--12:00 互益集团(3344.HK)股东特别大会.
--12:15 宏通集团(0931.HK)股东特别大会.
--14:00 中国铝业(2600.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 浙江沪杭通(0576.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:30 延长石油国际(0346.HK)特别股东大会.
10月15日(周一)
-- KMF金德(3816.HK)首日挂牌.
--09:00 伊泰煤炭(3948.HK)在中国举行股东特别大会.
*--15:00 摩根资产管理发布投资者信心调查记者会.
10月16日(周二)
-- 中国海外宏洋(0081.HK)公布第三季度业绩.
-- 远东环球(0830.HK)公布第三季度业绩.
-- 寰亚传媒(8075.HK)公布全年业绩.
--09:00 中国石化(0386.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 上海锦江国际(2006.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 厦门港务(3378.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 昆明机床(0300.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中国电信(0728.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 海尔电器(1169.HK)特别股东大会.
--11:00 文化地标投资(0674.HK)特别股东大会.
10月17日(周三)
-- 香港特首梁振英出席立法会会议阐释其管治理念.
--15:00 中国东方实业(0009.HK)特别股东大会.
--15:00 金山软件(3888.HK)在中国举行股东特别大会.
*10月18日(周四)
-- 公布7-9月失业率.
-- 新利控股(1240.HK)首日挂牌.
-- 中国建筑国际(3311.HK)公布第三季度业绩.
-- UDL控股(0620.HK)公布全年业绩.
--09:30 中信银行(0998.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 亚太卫星(1135.HK)特别股东大会.
--10:00 合和基建(0737.HK)周年股东大会.
--10:00 中石化仪征化纤(1033.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 浪潮国际(0596.HK)股东特别大会.
--11:00 安利时投资(0339.HK)特别股东大会.
--15:00 东星能源(0668.HK)股东特别大会.
--16:30 中国绿色(0904.HK)周年股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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