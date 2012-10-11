《香港报摘》--其他报纸重要消息10月11日

* 明报:

--市场消息指出,恒基地产(0012.HK)大股东李兆基家族或相关人士持有的九龙塘喇沙利道25号项目,获买家以近4.5亿港元洽购至最后阶段,每方尺楼面地价约1.8万港元.

--TCL多媒体(1070.HK)9月LCD电视销量按年增加44%,至189.6万部;其中中国市场销售按年升38%,至102万部.

* 星岛日报:

--城市电讯(1137.HK)主席王维基预料港府年底会发三个新免费电视牌照.消息人士透露,当局早前就免费电视市场进行第二轮研究,报告就发牌释出正面讯息.

--保利地产(600048.SS)以45亿元人民币,较底价高出43%的价格,夺下徐汇区滨江商住综合地皮,成为今年上海以总价计的新地王.

--中交建(1800.HK)(601800.SS)旗下中路公司与肯雅铁路局签署蒙巴萨至奈洛比标铁路线上工程合同,涉资11.47亿美元.

* 苹果日报:

--越秀地产(0123.HK)透过其拥有95.48%权益的附属公司,通过公开挂牌方式,购入广州市萝岗区长岭路地皮,代价为16.5亿元人民币.

* 东方日报:

--五名被告包括新鸿基地产(0016.HK)两名联席主席郭炳江、郭炳联,以及前政务司司长许仕仁等,将于周五在东区法院再度提讯.但由于案件牵涉大量资料及文件,相信案件须押后至明年始正式开审,控方亦计划申请将案转交高院审理.

--消息人士透露,香港政府为压制楼市,减低发展商利用特色户抬价机会,近月透过屋宇署收紧特色户批则,引入每座物业只准兴建1伙天池屋,以及单位户外面积不得超过室内面积等新指引.

--瑞银发表报告指出,黄金周期间,利福(1212.HK)旗下百货公司铜锣湾崇光、大连久光及上海久光的同店销售增长均录得轻微负增长,而苏州久光及尖沙咀崇光则表现理想.

* 文汇报:

--创维数码(0751.HK)9月份的电视机销售总量136.3万台,按年增加32%;同期中国市场销售按年升28%.

* 大公报:

--中国铁建(1186.HK)(601186.SS)所属子公司中铁十九局集团公司近日分别中标两个辽宁省公路建设项目,中标价合计约52.1亿元人民币.

--中国主要运动品牌--李宁(2331.HK)与美国职业篮球联赛(NBA)球星德威恩韦德(Dwyane Tyrone Wade)正式签约,将推出"韦德"系列的篮球鞋.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]