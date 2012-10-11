〔中国旅游〕珠海主题公园"圆明新园"将免收入场费,增配套以提高收益

路透香港10月11日电---为了吸引更多客流和提升营运效率,从事海上客运及旅游业务的九洲发展有限公司(0908.HK)宣布,将由下周四(18日)起免收旗下位于珠海的主题公园"圆明新园"的进园门票,但会相应增加园内其他配套设施与演艺项目,以提高资产收益率.

公司表示,预计在免费进园的新经营模式下,参观圆明新园的游客人数将会大幅增加.

根据圆明新园的网页资料,目前的成人日场门票为130元人民币,夜场门票为90元;小孩和、老人和学生的日、夜场门票分别为90元和70元.

根据中国政府发布的2012年中秋、国庆节假日旅游信息通报,9月30日-10月7日,全国纳入监测的119个直报景区点共接待游客3,424.56万人次,同比增长20.96%;旅游收入17.65亿元,同比增长24.96%.期内全国零售和餐饮企业销售额按年增15%,增速较去年回落,与中国经济减速相对应.[ID:nSB2035621]

九洲发展的声明称,圆明新园的收益主要来自门票收入、园内经营商舖及餐厅的租金收入、表演节目和使用园内其他设施及服务的费用.但监于圆明新园的游客数量于过往两年并无大幅增加,董事会认为借鉴其他同类的国内主题公园开园经营的成功模式,将圆明新园改为免费进园,将可吸引更多游客到园内游玩,从长远而言可改善圆明新园之整体营运及经济效益.

九洲发展表示,已获得珠海市财政局同意向圆明新园提供两年的财政补贴,每年为2,647万元,这将一减轻因改变经营模式带来的不利影响.

该股周四早盘初段暂未有成交,报0.78港元.(完)

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