〔港报社评〕港府闯立会关,市民利益为重--经济日报10月11日

激进派议员昨在立法会宣誓时搞小动作,此可预视未来4年议会内抗争行动势更趋频繁与激烈;建制派在民生事务上亦渐趋民粹,恐令港府施政两面捱打.港府必须站稳市民利益,赢得民意作强力后盾,才有望闯过立会地雷阵.

多名激进派议员昨借立会宣誓仪式摆政治姿态,高叫口号以至刻意拒读部分誓词,反映针对政府的抗争行动将不断升级.部分建制派议员趋民粹化,如图逼港府撤销长者生活津贴的资产审查,要变相推慷纳税人之慨的全民退休保障.长者生活津贴要设资产审查,最初虽受不少议员反对,但至今已有部分议员暗示有退让空间.弱势港府今次能占上风,底因至少有三.

其一,成功主导讨论.港府再三阐明政策原委,强调此是帮助贫困长者的扶贫政策,既非不论贫富的敬老金,更不可与全民退休保障混为一谈,未被反对的议员牵着鼻子走.

其二,站稳市民利益立场.港府态度鲜明,表明若不设审查,短期内不但会使福利开支急飙,长远势将压垮政府财政.政府未来只能大幅加税或大削其他开支,此明显有违市民长远利益.

其三,敢于面对公众.负责长者生活津贴的官员透过不同平台,清晰地向市民论述政策的深远影响,并与持不同意见的政党保持沟通.

长者生活津贴一役,凸显港府若能站稳市民利益、赢得主流民意支持,政党亦不敢肆意逆民意而为.香港发展已一再蹉跎,政府要打破困局,关键正是能否继续牢牢地站稳市民利益立场,真正为市民打拼.(A09)