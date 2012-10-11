〔港报社评〕香港经济持续走弱,楼市飙升风险显化--信报10月11日

港大经济及商业策略研究所昨天发表香港经济预测报告,基于外部需求疲弱,除了下调第三季度经济增长率外,预料第四季实质本地生产总值增长同比仅上升1.9%;全年增长1.6%,较去年大幅回落,反映本地经济呈现持续弱化之势.

国际货币基金组织前天再下调全球经济增长预测,无论欧洲、美国以至新兴经济体,经济下行风险都增加.香港作为对外高度开放的小型经济体,受到外围需求疲弱冲击在所难免.

在刚结束的国庆黄金周,香港零售市道表现较过去2年明显放缓.资料反映,截至今年8月底的3个月,经季节性调整的零售业总销货量,较之前3个月已轻微下跌.观乎当前零售市道弱化之势,相信第四季度依然面对压力;内部消费减弱看来也难以避免,使本地经济缺乏足够的反弹动力.

很明显,边际利润微薄的行业对成本上升(包括劳动力和租金价格上扬)尤为敏感.若往后本地宏观经济环境持续弱化,本地就业市场难免也会作出调整.据港大报告估算,失业率在第四季度将增至3.3%,劳动力人口增加7,000人,但职位增加只得4,000左右,其中最受影响的行业为零售及饮食.

然而,香港住宅楼价及租金则不断创历史高位.在港元与美元的联系汇率下,美国超低息政策和第三轮货币量化宽松措施,使本地按揭利率持续处于低水平,加剧了对物业投资需求;也激化资产泡沫的风险.目前本地房地产市场与经济出现了明显的“背驰”现象.

由于香港3,4年前减慢了房屋兴建速度,使房屋供应量减少;加上当前低息环境及QE3效应,港大报告预料,楼价短期内回顺机会较微,估计将持续至政府推出新土地政策,亦即约2,3年后供求情况才会改善.

在目前住宅楼价与租金皆攀上纪录高位下;加上楼市与经济“背驰”的幅度加大,市场调整风险相信也会逐步显化,因而政府的政策性反应和降温措施,更须要在冷却需求面和增加供应面的多维角度,作出全面评估和考虑.(A02)