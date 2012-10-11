〔港报社评〕强积金已经一团糟,长者津贴勿重蹈覆辙--明报10月11日

强积金和长者生活津贴都关乎长者退休后的生活,下月1日实施的强积金半自由行,是用以纠正强积金制度设计之弊,这是当年缺乏深思熟虑的结果,期望这个教训,对长者生活津贴申报资产争议有所启迪,警惕政府和政党政客切勿民粹任事,以免社会和市民承受重大代价,导致市民大众最终受害.

长者生活津贴议题源于今年特首选举期间,参选人唐英年在竞选政纲提出给合资格长者发放每月3,000港元退休津贴,梁振英不甘后人,竞选政纲提出在“现行生果金计划基础上增设特惠生果金,有需要长者经简单入息及资产申报后,每月可获约双倍津贴”.

唐梁二人当日提出给长者派钱,可有经过深思熟虑?事实上,当时唐梁就给长者派钱,都未提及对政府财政的长远负担,而唐梁竞选时一句话,纳税人就要每年替他们埋单62亿或66亿港元.

政府的2,200港元津贴计划,本已不乏民粹色彩,去到政党政客手中,更加不得了.连日来,多个政党政客都摆出为民请命的架式,层层加码,有直接要求70岁以上长者免资产申报,也有要求提高资产上限.不少政党政客“要胁”政府,若不就范就否决拨款云云.所以,情况显示长者生活津贴计划,在民粹之路愈滑愈深,最终会否出现类如强积金的错误政策,祸及下一代,对政府是极大考验.

一些政党政客口口声声说全民退休保障,但是他们从来不说钱从何来.众所周知,实行全民退休保障,必然要加税,大改香港的简单税制和低税率,意味着什么?鼓吹全民退休保障的政党政客,有责任向市民讲清楚.(A04)