〔港报社评〕追究事故责任,规管"医学美容"--文汇报10月11日

4名接受“DR医学美容集团”静脉输液疗程后致败血性休克留医女病人,其中1人昨日不治,警方介入调查事件是否涉及刑事成分.美容导致死亡个案凸显医学美容服务存在规管漏洞问题的严重性.当局需彻查美容集团、医生和科研中心的关系,追究事故责任,并尽快立法监管医学美容疗程,列明美容和医疗服务的界限,确保消费者免受错误美容资讯误导.

今次事故暴露出香港现有涉及高风险医疗美容行业的规管存在漏洞.提供涉及高风险医疗的美容服务,需要严格监管医疗过程,包括医疗设备、医疗技术和实验室水平等,但是美容公司现时只需申领商业登记证便可运作,遇事便把责任推诿医生,甚至利用免责的霸王条款作为逃避责任的借口.结合医学的美容健美服务在香港日趋普及,借医学之名增强美容权威的宣传手法,亦令医生和美容院的权责含混不清,以致责任模糊难定.

美容涉及优化外貌和保健的基本技术,与医疗有关的行为不应以美容标榜,隐瞒潜在风险,让消费者误解疗程只涉简单的美容程序,消除警觉.现时使用美容服务已成潮流,广告在报章杂志和公共交通工具上随处可见,但当中可能混杂错误讯息,政府尽快立法规管刻不容缓,以弥补现有法例不足的漏洞;同时,严格区分美容和医疗的关系,提供清晰指引和服务要求,更需加强教育市民认识医疗和美容的分别,免被不良资讯误导.(A02)