〔港报社评〕停播,续播,义播,市民一头雾水--星岛日报10月11日

“大班”郑经翰创办兼任台长的香港数码广播电台,正式通知政府昨晚停播后,又出现员工酝酿“义播”一星期,市民对于电台究竟算否真正停播,不免有点眼花缭乱,首个数码电台的局面,令人觉得光怪陆离.

数码电台在去年8月启播,短短1年即因股东分歧、资金短绌无法维持下去.郑经翰把部分股东拒绝注资,归咎于政治干预.最近郑经翰再三利用大气电波公布何月何日会停播,又说会遣散员工,到了预告之日,电台又继续广播.台长在自己电台发布的消息,市民都分不清孰真孰假.

昨日电台正式通知政府停播, 身为节目主持人的前立法会议员郑家富,发起由下星期一开始全体员工“义播”一星期. 按照规矩,就算员工放弃领薪,是否等如可以在电台宣布停播后,自把自为走进播音室,动用灯油火蜡等公司资源设施和大气电波进行广播?难免引起外界好奇.

电台是公共事务机构,利用公众大气电波经营,受到政府发牌规管,持牌人要为电台的营运负责,是满足发牌条件,是否容许员工在无授权、无规管之下“自律”运作呢?这和“无王管”的分野在那里呢?“义播”由员工发起,持牌人是否履行好其牌照义务?万一出现诽谤等事宜,谁来承担法律责任?

电台宣传结业,却出现疑似无政府状态,有趣是对数码电台近日的表现,当局未有任何表示.在法治社会,应该有规章可依,有机构履行监管责任.现在事态出现很多奇怪乱象,电台和政府须要为市民厘清五里雾.(A06)