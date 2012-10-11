〔港报财经评论〕挑战300港元,腾讯趁低吸--经济日报10月11日

挑战300港元,腾讯趁低吸/ 林瑞芬

欧、美股市周二表现逊色,恒指昨跌17点,收报20,919.国指升74点,收报10,041,走势上算得上坚挺.恒指守约20,500谋最终突破21,000之升浪仍在.A股于十八大前维稳之势不俗,昨靠稳,没有受外围股市影响.上证收报2,119,微升4点,维稳行情若能成功发展,走势将可望于2,000-2,200上落.留意股份方面,蓝筹必选强势的话,腾讯(0700.HK)股价”坐二望三”之势,可能会令股民动心.事实上,新一季开始不久,已见券商积极推介该股,最勇当推瑞信证券,翻查资料,瑞信9月21日推介时目标上望294港元,不足一个月的昨日,又发表报告将目标价由294港元调升至300港元.巴克莱将目标价由270港元,调升至292港元.回看该股今年股价表现,首季升39%、第二季升4%、第三季升17%,连涨三季还有余未尽,不好以为连升四季好难,2009年,该股曾连升四季,第一至四季,分别上升15%、58%、39%及34%.

走势而论,从该股周线图示,超速的一段或已过去,这是因为盈利的基数壮大,增速不可能每年还有50%、一倍的增长,但可以维持稳定双位数.据彭博综合预测,截至2012年12月底止,每股盈利为7.23元人民币,增长29%.截至2013年12月底止每股盈利为9.16元人民币,增长27%.随盈利的稳步上扬,股价的走势稳步上扬的可能性强,昨收报259.8港元,248港元至250港元为中期关键支持,守稳其上,预示沿上升通道进涨,挑战通道顶约300港元并非冀望.如果股价挑战300港元,2012年度及2013年度的预测PE分别为35倍及28倍,该股的PE估值过去走势,预测PE往往高企20倍,除非盈利前景遭不明朗因素困扰,不然PE水平历史曾高见35倍,市场有券商认为股价可挑战300港元都是合理的预测.

再说回港股,外围三大国际机构大吹全球经济将遇冷风,暂时表现平静.可能是A股维稳,欧债问题胶着状态下略为向好发展,如日本财务副大臣大久保勉周三表示,将于周四与七国集团其他成员国会谈时,日本将宣布对欧洲新的救助基金ESM提供支持.观乎港汇近期续偏强,恒指波幅指数又低企,昨报16.4,跌0.73%,虽然恒指还未能有冲劲突破21,000,又似乎未有太大启示市况即将见顶转淡.(012)

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4G大投资,设备股复苏/ 余少文

A股昨日先跌后升,带动国企指数近五个月来首次重越10,000点收市,当中电讯设备股表现不俗,或是市场传出中国移动(0941.HK)会在今明两年合共投资1,800亿元人民币建设4G基站,电讯设备股有望复苏.国企指数昨日先跌后升,低见9,903点后高见10,050点,收市则升74点或0.7%,收10,041点,成交额只有98亿港元,希望稍后能放量升破牛熊分界线,后市可以相对乐观一点.而红筹指数微升2点,收4,036点,成交额约42亿港元,主要靠能源类股份支撑,电讯股表现最差,中移动和中国联通(0762.HK)都下挫.电讯股表现差,尤其中移动过去五日便有四日下跌,或有报道指中移动今年下半年全面启动4G网络建设,明年在中国内地100个城市进行4G设备采购,及建超过20万个4G基站,2万个左右基站会在今年底完成,明年新建基站约18万个,投资总额将达到1,800亿元人民币,或股民担心中移动增加资本开支会影响盈利表现.

工信部官员近日透露,大约在一年内发放4G牌照,今年早前表示要两到三年时间,出现明显变化.反映中国正在加快推出4G,其他电讯商如获4G牌照,也要推动相关设备建设,对于电讯设备股是一个喜讯,因为通讯设备行业是非常依赖投资的周期性行业,早前3G投资便令中兴通讯(0763.HK)、中国通信服务(0552.HK)、京信通信(2342.HK)等在2009年和2010年盈利有显着增长,到2011年盈利已回落或放缓,今年盈利也不宜有太大期望,彭博预测中通和京信每股盈利下跌,中兴也只有轻微增长而已.

中兴和华为近日受到美国针对他们的间谍指控,相信他们在美加市场发展会受到影响,欧洲会否跟从美国做法,有待观望,若然中移动推出1,800亿元人民币投资,相信有助改善电讯设备股明年盈利表现,如高盛引述京信管理层便指4G和中移动3G的搭建工程有助改善公司业务发展.再加上电讯设备股股价经过近两年调整,近期已有逐步回升迹象,若然股价因为季度业绩或下半年业绩差而下挫,在未来盈利可以回升因素下,会是低吸机会.而摩根大通也指美国事件对中兴的影响有限,反而中兴跟中移动合作的4G有助其重新评级,并建议投资者应该趁公司股价弱势而吸纳.(010)