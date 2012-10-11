〔港报财经评论〕悬崖边缘三种跳法--信报10月11日

悬崖边缘三种跳法/ 习广思

欧美基金经理非常担心中国经济放缓,虽然硬着陆说法已日渐降温,但市场对中国减速而影响全球经济的担忧仍在.最佳范例是美铝下调2012年全球铝需求增长,由7%下调至6%,理由是中国需求放缓,但这是谁都知道的事实.美铝后补的一句是,中国需求会在第四季度底增强.事实上,一年前西方市场对中国悲观的看法是什么?房地产泡沫爆破引起骨牌效应,中国经济大灾难,但”沽空中国”论现已销声匿迹,恐惧转至周期性的工业、建筑等行业.欧美股市高位回吐,但港股藉A股气氛,持续在高位争持,但资金轮流炒作追买中资股,更着痕迹.恒指开市后一度低见20,767点,但中资股追落后,午后跌幅收窄,收报20,919点,下跌17点.

大市成交只有441亿港元,沽空比率9%.恒指在上升通道顶部反覆争持,但未能突破21000点,昨日汇控(0005.HK)、中移动(0941.HK)走势乏力,由新世界(0017.HK)、恒地(0012.HK)及内银股支撑大局,国企指数走势有转强迹象,突破10,000点大关,见5个月高位.炒细价股不需理由水过不会无痕,资金追逐落后股份,在二三线的基金股身上,是有迹可寻的.旭光(0067.HK)升5.5%,味千(0538.HK)升7%,铁货(1029.HK)升5%,东岳(0189.HK)升4%,京信通信(2342.HK)续升5%,在缺乏公司消息下,这批股份配合成交上升.尽管股票投资应以公司基础为依归,不应加以姓名标签,但眼下股市讲资金远多于讲基本面,何况没有消息改变它们的基础因素,历史说明这些二三线均属基金爱股、热钱恩物,炒得起时晓飞,洗仓时就血溅鱼缸.只是,大家只要能蹚浑水,赚到钱就是了.大市虽然反覆上升,但资金不断在落后股身上寻宝呢.

美股高处不胜寒吗?近期欧美股市炒完OMT,再炒QE3,已有无力为继的迹象,尤其是9月份失业率跌穿8%,股市居然缺乏兴奋,媒体把焦点放到企业季绩身上.但是,这一轮欧美股市上升,背后一个假设是什么?是因为股市投资假设,欧洲政客出招最后会阻止欧罗崩溃,另一个假设是美国政客能够化解”财政悬崖”.这些乐观期望,消减市场的恐惧,因而令股市急升,但美国大选愈来愈近,”悬崖”步步逼近,这些乐观假设还站得住脚吗?(B03)

----------------------------------------------------------------------------------------

英镑回稳重返1.6/ 苏子

踏入本周后,欧罗汇价明显转弱,兑美元昨天亚洲市更曾一度低见1.2833水平,直逼200天SMA的1.282关键支持位.欧罗兑美元已自上述低位回升至1.289水平,暂可解除进一步跌破200天SMA的危机,并在200天SMA附近呈现双底形态.如昨晚美国市欧罗兑美元未见再次转弱并下破200天SMA支持,反而可以进一步升至1.29关口以上收市,则日线图便会呈现有利本周余下时间的锤头利好形态,有利稍后汇价回复强势并重返1.30心理关口以上波动.昨天亚洲市英镑兑美元表现平稳,未见跟随欧罗兑美元跌破上日的低位.汇价前天在跌破1.60心理关口后,当触及1.5973低位便已回稳过来.英镑兑美元已重返1.60心理关口以上波动,暂时最高曾见1.6023水平.如昨晚英镑兑美元继续造好,预料有力突破由1.6309高位跌至1.5973低位的23.6%反弹目标,即1.6052重要阻力,随后将上试10天SMA阻力及本周初的1.6138高位.

本周澳元兑美元表现十分坚挺,汇价一直守稳在上周五的1.0147低位以上波动,走势已有重拾强势的迹象.澳元兑美元已回升至1.0255高位,此高位刚好为100天SMA阻力所在.如昨晚澳元兑美元可以进一步上升并且突破10天SMA的1.0273阻力波动及收市,预料汇价自上月14日开始的单边跌市已正式告一段落,后市可望在技术走势明显好转下继续上升.故届时投资者已可采取宁买当头起,伺机吸纳澳元兑美元的策略.美元兑加元的升势自上周三及周四受制于50天SMA阻力后便再次转弱.踏入本周后,美元兑加元大部分时间在20天SMA支持以下波动,反映汇价稍后进一步转弱并下破上月19日所造的0.9721低位的机会甚高,一旦汇价成功破关而下,预料上月14日所造的0.9628低位会面临严峻考验.

前晚金价跌破20天SMA支持收市,但昨天却未见大幅走低并有止跌回升的迹象.如昨晚收市时20天SMA可以失而复得,则日线图便呈现锤头利好形态,有利金价重拾升势,正式扭转上周五开始的恶劣技术走势.(B14)