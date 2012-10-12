〔离岸人民币〕香港首支"双币"中国A股ETF挂牌,港元与人民币交投相当

路透香港10月12日电---香港首支人民币与港元双柜台上市的交易所买卖基金(ETF)--嘉实MSCI中国A股指数ETF(83118.HK)(3118.HK)周五首日挂牌,收盘港元与人民币的交投相当.

不过今天大部分交易时间内,港元柜台的交易量高于人民币柜台,接近尾盘才倒转过来.市场人士称,不排除是人民币柜台价格较低,触发套利,带动尾盘交易量上升.

嘉实国际资产管理有限公司行政总裁蔡秉华早上在上市仪式后表示,人民币ETF对投资者来说是较新的投资工具,相信需要较长时间人民币柜台的交易量才会增加.

"目标是人民币与港元柜台的交易量为1比2,"他说,嘉实ETF上市时的资产规模超过2.8亿美元(逾17.7亿元人民币),相当于相关的20亿元人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度近90%.

他并表示,会视乎市场接受程度、流通性以及二手市场交易需求的情况,向有关当局申请额外的RQFII额度.

港元柜台的嘉实ETF开盘报9.93港元,盘中最高10港元,终场收报9.88港元,成交量为232万股;人民币柜台的开盘报8元人民币,最终收报7.98元人民币,成交量246万股.

双柜台证券提供两个柜台(如人民币柜台及港币柜台)作交易及结算.两个柜台的股份或单位属同一类别,其持有人的待遇相同,但各有自己的股份代号及股份简称以资识别.

一般而言,投资者可以买入及卖出双柜台证券的同一柜台股份或单位,但只要其经纪提供有关服务,投资者也可以从一个柜台买入后于另一柜台卖出.

追踪MSCI中国A股指数.dMICNA0000P的嘉实ETF同时是香港第四支人民币ETF,此前华夏沪深300指数ETF(83188.HK)、南方富时中国A50ETF(82822.HK)以及易方达中证100A股指数ETF(83100.HK)已先后在港交所(0388.HK)上市.

据港交所的数据显示,RQFII A股ETF自今年7月开始买卖,9月的平均每日成交金额为6,600万元;同月港股(主板及创业板)的平均每日成交金额为523.72亿港元.

嘉实ETF也是全球首个"双币"产品,此前汤森路透旗下IFR报导,由长实(0001.HK)间接持股的房产信托公司Dynasty REIT开始为新加坡上市发行进行推介,拟募集资金最多9亿坡元.这将是于新加坡公开发行的首支人民币计价股票.[ID:nSB1789760]

业内人士指出,香港目前尚有4家机构正在筹备发行以RQFII为基础的ETF的产品,预料3-6个月内取得进展.其中一家为中国汇添富基金管理在港子公司汇添富香港,其首席营销官黄玉莹称,双币产品乃大势所趋,该公司亦正申请推出双币ETF.

中国政府于去年12月正式宣布启动RQFII,首批额度为200亿元,此后批出500亿元第二批额度,用于发行人民币A股ETF产品.

现时香港的ETF总数已增至97只及ETF基金经理增至20家,而在港交所旗下市场上市的人民币产品数目共48只.(完)