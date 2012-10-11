〔中港个股〕南航称母公司未来12个月拟增持其A股,占已发行股本不超2%

路透香港10月11日电---中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)周四称,母公司南航集团拟自今年起计的未来12个月内,通过上海证券交易所交易系统增持该公司的A股股份,累计增持比例不超过南航已发行股份总数的2%.

南航的声明称,南航集团今天已通过上海证券交易所交易系统增持500万股南航A股,使集团在上市公司的A股持股比例,由42.22%升至42.27%.在这次增持后,南航集团直接及间接持有的南航A股及H股股份,占后者已发行股份总数的53.12%.

今年6月,南航表示计划按每股4.3元人民币,向南航集团发行不超过20亿元的A股股份,并将于中国证监会核准后六个月内予以发行.[ID:nSH0107565]

南航H股今天收升0.55%,报3.65港元,其A股则跌1.42%,报3.46元人民币.(完)

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